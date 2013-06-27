انصاف و اخلاص در بازار اسلامی رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید محمد شاهچراغی در نشستی به مناسبت هفته اصناف با حضور رئیس مجمع امور صنفی، کارکنان صنعت و معدن، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اهل بیت(ع) اصناف، فرمانده پایگاه بسیج امام سجاد(ع) و اتحادیه پوشاک، قماش و خرازان شهرستان سمنان که در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد، اظهار کرد: اصناف و بازاریان داوران و ناصران دین و اسلام در بازار هستند.

وی افزود: در حدیثی دنیا به سه چیز تشبیه شده است، زندان، تجارتخانه و بازار که در این بازار هم سود وجود دارد و هم زیان که باید مراقب ضرر و زیان‌های آن بود.

نقش مهم بازار در دوران انقلاب و پیروزی آن

امام جمعه سمنان خاطرنشان کرد: بازارها در دوران انقلاب و پیروزی آن نقش مهمی داشتند که در حال حاضر اصناف باید این امتیاز را حفظ و از آن حمایت کنند.

آیت الله شاهچراغی بیان کرد: بازاریان باید مراقب وسوسه‌های شیطان در بازار از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، چشم‌چرانی و ... باشند و همچنین احتیاط کنند که لقمه حرام وارد زندگی‌ها نشود، زیرا لقمه حرام باعث خرابی نسل می‌شود.

وی در خصوص عملکرد اتحادیه پوشاک به حدیثی اشاره کرد و گفت: خداوند متعال تقوی را به لباس تشبیه کرده است؛ بنابراين شما هم تلاش کنید که در بازار لباس تقوی داشته باشید و این لباس را به ارزانی نفروشید و در خصوص حق الناس نیز احتیاط کنید.

اصناف و بازاریان باید امر به معروف و نهی از منکر کنند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف ما است به ويژه اصناف و بازاریان نیز باید با تذکر لسانی، مهربانی نیز به این امر عمل کنند، بیان کرد: در بازار باید انصاف را رعایت کرد، زیرا با رعایت کردن آن نیمی از دینتان کامل مي‌شود.

آیت الله شاهچراغی گفت: کلمه بسیج از لحاظ محتوا و لغوی بسیار زیبا است و همچنین از لحاظ عملی نیز کار بسیج، کاری خالصانه است؛ زیرا هر عملی که برای رضای خدا باشد ارزشمند است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز در مورد بسیج فرمود که حتی خداوند امت مسلمان را با بسیج هدایت کرد و تمام پیروزی‌های بدست آمده بخاطر حضور پررنگ بسیجیان در میدان بوده است.

ارزش بسیجی به اخلاص او است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: قطعاً عامل پیروزی اسلام بسیج و بسیجیان هستند، بسیجیانی که در دوران دفاع مقدس بدون داشتن امکانات و با ایستادگی و مقاومت خود از اسلام و انقلاب دفاع کردند.

آیت الله شاهچراغی تصریح کرد: ارزش بسیجی به اخلاص او است، همچنین امام خمینی (ره) نیز فرمود من به اخلاص بسیجیان غبطه می‌خورم و این باعث وجه تمایز آنها با دیگران شده است، حتی دعا کردن و نماز خواندن آنها نیز با دیگران متفاوت است.

اصناف و بازاريان از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب پشت سر امام و رهبري بودند

رئيس سازمان بسيج اصناف سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان نیز گفت: صنوف مختلف همچون ديگر اقشار اين نظام با لبيك به فرمان رهبر معظم انقلاب در خلق حماسه سياسي 24 خرداد حماسه‌اي شگفتی خلق كرده و انشاء الله در خلق حماسه اقتصادي نيز، پرچمدار اين حركت بوده و حماسه‌ها خلق مي‌كنند.

محمد شوقاني اظهار داشت: به فرموده امام خميني(ره) "بازاريان استوانه فعال جامعه اسلامي مي‌باشند" و بر اين اساس بايد گفت اصناف و بازاريان نيز از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب پشت سر امام و رهبري بوده و خواهند بود.

رئيس سازمان بسيج اصناف سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: سازمان بسيج اصناف سپاه استان سمنان به همراه سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و مجامع امور صنفي در جهت خلق حماسه سياسي فعاليت‌هاي چشمگيري را به منصه ظهور و بروز رساندند.

شوقاني افزود: از جمله اين فعاليت‌ها برگزاري جلسات شوراي انديشه مجمع بسيج اصناف و جلسات متعدد ديگري با موضوعيت بصيرت‌افزايي و حضور حداكثري در خلق حماسه سياسي در جامعه اصناف بوده است.

وي در خاتمه تأكيد كرد: اصنافيان استان سمنان همچون گذشته با ايماني كامل و محكم در تمام صحنه‌هاي دفاع از انقلاب اسلامي شركت كرده و ضمن بيعت مجدد با رهبر معظم انقلاب در جهت اجراي تدابير ولي امر مسلمين امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) براي خدمت هر چه بيشتر به اين انقلاب و مردم آمادگي خود را اعلام مي‌دارند.