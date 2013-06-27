قرارداد تهيه طرح تفصيلي شهرهاي بندرخمير و كوشكنار منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشين بهرامي پیش از ظهر پنجشنبه با بيان اينكه شهرها منبع اصلی فعالیت اجتماعات انسانی هستند كه در این فضاها تعارض میان انسان و طبیعت به حد اعلای خود می رسد، اظهار داشت: هدف شهرسازی و طرحهاي آن ایجاد رابطه ای خوب و پایدار میان افراد جامعه با محیط هاي طبیعی و انسان ساخت است. برهمین اساس نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش شهرنشینی می تواند مهمترین هدف شهرسازی و طرح هاي تفصيلي و راهبردي تلقی شود.

وي یکی از دستاوردهای مهم تهيه طرح تفصیلی را زیست پذیری شهرها دانست و کیفی‌سازی‌ زندگی را از جمله دلایل تهيه اجرای چنين طرح هايي عنوان کرد.

بهرامي با تاكيد بر اينكه در طرحهاي تفصیلی فقط کالبد شهری مدنظر نیست بلكه بهبود زیست شهروندان، هدف اساسی اینگونه طرح‌هاست، از طرح تفصيلي كوشكنار و بندرخمير به عنوان بستري براي توسعه جهشي و تحقق اهداف توسعه پايدار اين شهرها در آينده اي نزديك ياد كرد.

وي در ادامه به اهميت و تأثيرات تهيه و اجراي طرح تفصيلي اشاره و خاطرنشان كرد: توسعه مبتني بر برنامه، آينده‌نگري در اداره شهر، پيش‌بيني نيازها و مطالبات نسل‌هاي آتي، پاسخگويي به نيازها و خلأ‌هاي موجود، شفاف‌سازي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي، برنامه‌ريزي براي احياي بافت‌هاي فرسوده شهري، افزايش رونق اقتصادي براي شهروندان، ارتقاي سطح اقتصاد شهري، هويت‌يابي مجدد شهر در تمامي بخش‌ها، تغيير سيما و كالبد شهري، توجه به اصول معماري ايراني و اسلامي، توسعه و تقويت زيرساخت‌ها، توسعه متوازن و عدالت محور، دستيابي به اهداف شهر سبز، روان و ايمن و در نهايت حركت به سمت داشتن شهرهاي برتر از مهم‌ترين نتايج و بركات اجراي اين طرح ها خواهد بود.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان، شهرهاي استان را شايسته‌ دستيابي به برترين ها و بهترين‌ها دانست و از عزم مديريت شهري براي تسريع روند توسعه، عمران و آباداني شهرهاي كوشكنار و بندرخمير در تمامي ابعاد خبر داد.