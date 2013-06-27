۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

سردار علیزاده خبر داد:

47 میلیارد تومان کالای قاچاق در لرستان کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف 47 میلیارد تومان کالای قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح پنج شنبه در همایش اصناف استان لرستان اظهار داشت: طی سه ماه گذشته 47 میلیارد تومان کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به پرونده های تخلف تشکیل شده در زمینه کالاهای قاچاق در لرستان، گفت: در مجموع در این زمینه 500 پرونده تخلف تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 182 اتحادیه امور صنفی در لرستان فعالیت دارند، افزود: طی سه ماهه اخیر 920 مورد تخلف در این حوزه صورت گرفته است.

سردارعلیزاده با بیان اینکه متخلفان حوزه کالای قاچاق در محیط امن بازار خود را پنهان کرده اند، بیان داشت: در این راستا جلسات فراوانی با حضور بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی برای رسیدگی به پرونده های متشکله در این زمینه تشکیل شده است.
 

