47 میلیارد تومان کالای قاچاق در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده صبح پنج شنبه در همایش اصناف استان لرستان اظهار داشت: طی سه ماه گذشته 47 میلیارد تومان کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به پرونده های تخلف تشکیل شده در زمینه کالاهای قاچاق در لرستان، گفت: در مجموع در این زمینه 500 پرونده تخلف تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 182 اتحادیه امور صنفی در لرستان فعالیت دارند، افزود: طی سه ماهه اخیر 920 مورد تخلف در این حوزه صورت گرفته است.

سردارعلیزاده با بیان اینکه متخلفان حوزه کالای قاچاق در محیط امن بازار خود را پنهان کرده اند، بیان داشت: در این راستا جلسات فراوانی با حضور بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی برای رسیدگی به پرونده های متشکله در این زمینه تشکیل شده است.

