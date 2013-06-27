کشف 365 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف 365 کيلو گرم انواع مواد مخدر در استان از انهدام 13 باند تهيه و توزيع مواد مخدر در سه ماهه ابتداي سال جاري خبر داد.



وی گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات پليسي موفق شدند بيش از 13 باند تهيه وتوزيع موادمخدر را شناسائي و متلاشي کنند.

مسکني با اشاره به سالروز جهاني مبارزه با موادمخدر گفت: نيروي انتظامي در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و در اين راه شهدا زيادي را نيز تقديم اين انقلاب کرده است.

وي با اشاره به نقش آموزش، آگاه سازي عمومي واطلاع رساني در کاهش و پيشگيري از مواد مخدر، گفت: انجام اقدامات فرهنگي و اجتماعي، اطلاع رساني و آموزش همگاني نقش بسزايي در پيشگيري از گسترش مواد مخدر در جامعه دارد.

فرمانده انتظامي مازندران با اشاره به عوارض سو ناشي از مصرف مواد مخدر صنعتي افزود: مصرف اين نوع مواد علاوه بر جسم، سيستم هاي عصبي بدن را مختل و فرد را به ارتکاب جرائم بسيار خطرناک سوق مي دهد.

مسکني با هشدار به خانواده ها از آنان خواست همواره مراقب فرزندان خود باشند تا در دام اين بلاي خانمانسوز گرفتار نشوند.

وي تصريح کرد: در همين ارتباط ماموران با انجام چندين مرحله عمليات موفق پليسي بيش از 365 کيلو گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزايش داشته است.

فرمانده انتظامي استان مازندان از توقيف 156 دستگاه خودرو و 80 دستگاه موتور سيکلت خبر داد و افزود:در اين ارتباط تعداد زيادي قاچاقچي مواد مخدر و معتادان تابلو نيز شناسائي و دستگير شدند.

اين مقام انتظامي همچنين از کشف 288 عدد پايپ از آلات استعمال مواد مخدر شيشه و انهدام 6 کارگاه ساخت پايپ در استان خبر داد و افزود: 1475 کيلو گرم قرص متادون غير مجاز و قاچاق نيز در عمليات هاي مختلف پليس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شد.

