شوراها آرامش مردم را بهم نزنند/ برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنید

سیدجعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند سال اخیر، عملکرد شوراها رضایت بخش نبوده و نواقص و کمبودها باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و شوراها شد.



وی با بیان اینکه شوراها باید بستر لازم را برای عملکرد مناسب شهردار فراهم کنند، بیان کرد: در حفظ و یا انتخاب شهردار باید با دقت و درایت عمل کرد، این موضوعی است که شوراها باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. شوراها باید فردی را برای شهرداری انتخاب کنند که بتواند به برنامه های شورا عمل کند و شهر را به خوبی اداره کند.



حجازی با بیان اینکه شوراها باید فضایی آرام را برای مردم و شهروندان ایجاد کنند، ادامه داد: در طول چهار سال اعضای شورا باید با همدلی و اتحاد، به هم نزدیک شوند و باهم اقدامات مثبتی را برای عمران و آبادانی شهر خود انجام دهند. شورایی در کار خود موفق خواهد بود که از همان ابتدا وقت را برای یک برنامه چهار ساله تنظیم کند.



قانون را 10 بار بخوانید و بدانید



استاندار خوزستان ضمن تاکید بر مطالعه دقیق قوانین مربوط به وظایف شوراها گفت: مردم برای خلق حماسه بزرگ سیاسی به تکلیف خود عمل کردند و در مقابل نوبت به شما است که به این وظیفه پاسخ دهید.



حجازی، اولویت نخست شوراها را تسلط بر قانون و وظایف شوراها دانست و توضیح داد: باید بدانید که قانون از شما چه می خواهد.



وی با بیان اینکه یکی از وظیفه های شوراها انتخاب شهردار است، افزود: در این وظیفه باید دقت لازم را داشته باشید و فردی را برای شهرداری انتخاب کنید که بتواند به برنامه های شورا عمل کند، شهر را به خوبی اداره کند و خدمات مناسب به شهروندان خود ارائه دهد.



حجازی گفت: شهردار باید بتواند در جهت اجرای برنامه های شورا خود کسب درآمد کند البته لازم است در این امر شورا بستر لازم را برای عملکرد مناسب شهردار فراهم کند.



وی ادامه داد: چهار سال زمان زیادی نیست به همین دلیل لازم است با وحدت، همدلی، توافق و بزرگواری با یکدیگر تصمیماتی درست بگیرید و هماهنگ با هم اقدامات مثبتی را برای عمران و آبادانی شهر خود انجام دهید.



مردم را در جریان برنامه هایتان قرار دهید



استاندار خوزستان با بیان اینکه شوراها جزئی از قانون اساسی هستند و بخشی از کار به منتخبان ملت سپرده شده است ضمن پیشنهاد برای ایجاد فضای آرام تاکید کرد که احساس تلاش در مجموعه شوراها باید برای مردم کاملا محسوس و ملموس باشد.



حجازی همچنین در این باره به اعضای شوراها پیشنهاد کرد: شورایی در کار خود موفق می شود که از ابتدا وقت را برای یک برنامه چهار ساله تنظیم کند.



حجازی عنوان کرد: این اشکال در شوراها وجود دارد که در برنامه های شورا اثری از سند چشم انداز و قانون برنامه پنج ساله وجود ندارد.



وی همچنین پیشنهاد کرد: شهرهای جدید التاسیس نیز باید برای خود برنامه داشته باشند.



حجازی گفت: اگر می خواهید در کار خود موفق باشید برنامه چهار ساله خود را بر اساس سند چشم انداز و قانون برنامه پنج ساله تنظیم کنید و شهرهای بزرگ و کلانشهرها به یک برنامه چهار ساله منسجم نیاز بیشتری دارند.



رسانه ها هستند؛ مراقب رفتارتان باشید



استاندار خوزستان با بیان اینکه انعکاس خبر جلسات شوراها از وظیفه رسانه ها است، گفت: جلسات علنی شوراها همچون جلسات علنی مجلس، توسط رسانه ها قابل انعکاس هستند به همین دلیل باید در همه جلسات خود مراقب رفتار و مطالبی که می گوئید باشید. اگر از جلسات شوراها بوی تفرقه، عدم وجود ثبات و اختلاف عمیق بیرون آید قطعا به چهار سال نمی کشد که نظر مردم درباره داشتن شورا و انتخاب شما برمی گردد.



حجازی همچنین به اعضای شوراها تاکید کرد: آرامش مردم را برهم نزنید و گفتگوهای شما در شورا و جلسات، جزو گفتگوهای کاری نباشد. مردم هوشیارند پس مراقب باشید رفتارها و کارهایتان به گونه ای باشد که مردم دلسرد نشوند.



برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنید



استاندار همچنین خبر از تشکیل یک کمیته نظارتی بر مصوبات شوراها داد و گفت: این کمیته طبق هماهنگی های انجام شده در حوزه معاونت عمرانی تشکیل می شود و با فرمانداری ها هماهنگ خواهد بود که بر مصوبات شوراها نظارت دقیق تری شود



حجازی ادامه داد: از طرفی دیگر در این کمیته تجربیات خوب شهرداری ها منعکس می شوند زیرا ممکن است بستر ایجاد مصوبات شوراها و شهرداری ها در دیگر شهرها نیز فراهم باشد.



وی تاکید کرد که از ظرفیت حضور شرکتهای تجاری و صنعتی در شهرها استفاده شود.



حجازی افزود: حضور چنین شرکتهایی بسیاری از کارهای عمرانی را می تواند روانتر شود. باید صنعت و سرمایه گذاری را جذب و برای جذبش بستر را برایشان فراهم کنید و برای سرمایه گذاران فرش قرمز بندازید زیرا این سرمایه گذاری بعدا برای شهر زیبایی و اشتغال ایجاد می کند.



میلیارها تومان در راه شهرداری و دهیاری ها



در قانون مالیاتی کشور بندی وجود دارد که در گذشته تصویب شده بود و از قبل آن بسیاری از سرمایه های شهرهای مختلف استانهای کشور به سمت مرکز سرازیر می شد.



استاندار ضمن اشاره به جلسه با وزیر اقتصاد خبر از ارسال اصلاحیه تبصره 5 ماده 21را به مجلس داد و گفت: قانون شماره 39 و 21 در قانون مالیات وجود دارد. در این قانون آمده است که شرکتها، پیمانکارها و فعالان اقتصادی که در هر منطقه کار می کنند باید عوارض ارزش افزوده شان را به محل ثبت شرکتشان بدهند.



حجازی ضمن ابراز امیدواری گفت: خوزستان که سالانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان در بخش عمران فعالیت دارد توسط شرکتهای تجاری و صنعتی منابعش به خارج از استان ارسال می شود. اگر این مقدار سرمایه در استان پرداخت شوند به دست شهرداری و شوراها می رسد.



وی گفت: اخیرا مصوب شد که اصلاحیه این تبصره 5 ماده 21 به مجلس برود و مقدماتش انجام شده است. اگر به مجلس رود نیاز به حمایت نمایندگان مجلس دارد که از این لایحه دو فوریتی حمایت کنند و در صورت به سرانجام رسید طبق محاسبات انجام شده بالای 400 میلیارد تومان به درآمد شهرداری و دهیاری ها افزوده می شود.



جز اعتماد مردم چیزی ندارید



استاندار خوزستان در بخش دیگری از پیشنهاداتش به شوراها با بیان اینکه مردم نگران نبود سلامت در بدنه شورا و شهرداری هستند ادامه داد: این احساس به یک دغدغه برای مردم ایجاد شده است. شما امانت دار اموال مردم و ناظر بر شهردار هستید و نباید اعتماد مردم را از دست بدهید.



حجازی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: سرمایه اعضای شورای شهر تنها اعتماد مردم است ولاغیر. شما با اعتماد مردم رای آوردند و وارد مجموعه شورا شدند بنابراین این اعتماد را به راحتی از دست ندهید و اجازه ندهید ذره ای ناخالصی در بدنه شورا و شهرداری ایجاد شود.



حجازی همچنین پیشنهاد کرد که در زمینه های تخصصی از افراد کارشناس طلب مساعدت کنید. سعی کنید سلامت در کارها، مصوبات و آنچه در اختیار شهرداری می گذارید، وجود داشته باشد. تدوین و تصویب لوایح در شورا که باید به دقت انجام شود نباید باعث کندی کار شهرداری شود بنابراین لازم است در این زمینه استفاده از افراد کارشناس، کار به صورت کاملا کارشناسی پیش رود.



وی با بیان اینکه شهرداری هیچگونه منبع درآمدی جز از محل عوارض ندارد، توضیح داد: شهرداری ها نباید وابسته به دولت باشند. از معضلات شهرداری استان این است که در کسب درآمد جدید و راه های جدید اصلا کار نمی کنند.



قول استخدام به کسی ندهید



استاندار تاکید کرد که شوراها به دنبال این نباشند که هزینه ای بر شهرداری بیافزایند. اگر به این موضوع دقت نشود به نقطه ای می رسید که در نهایت اعتصاب، حرکت مردم، تجمعات و دست از کار کشیدن هایی که سال گذشته نیز شاهدش بودیم این را به دنبال خواهید داشت و به جایی می رسید که کسی حتی زباله های شهر را جمع نخواهد کرد.



حجازی همچنین گفت: استفاده از همه ظرفیت ها برای کاهش هزینه ها را تلاش کنید و به فکر جذب و وارد کردن نیرو نباشید.



استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه دولت باید برای اشتغال زمینه سازی و تسهیلات بدهد، عنوان کرد: تورم نیروی انسانی در شهرداری یکی از مشکلات مهم شهرداری ها است.



حجازی افزود: انتظار ما این است که در این دوره تورم نیروی انسانی را افزایش ندهید. اشتغال در شهرداری نیست.