ضرورت احداث سالن استاندارد تکواندو در آذربایجان شرقی/ بیمه 6700 تکواندوکار در استان

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم طوفان بخش صبح پنج شنبه در دیدار استاندار با اعضای هیئت های ورزشی استان گفت: هم اکنون نبود مجموعه و خانه تکواندو در کل استان سبب شده است تا مجموعه ای در شان این رشته پرمدال در سطح استان نداشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از قهرمانان جهانی و ملی از شهرستان های این استان سربرآورده اند اما متاسفانه تاکنون اقدام مناسبی برای تامین زیرساخت های مناسب برای این رشته ورزشی در شهرستان های استان صورت نگرفته است که این امر موجب دلسردی ورزشکاران این رشته می شود.

طوفان بخش با اشاره به اینکه این استان دارای ورزشکاران مستعد در رشته تکواندو است، گفت: در سال 91، 17 تکواندوکار از سطح استان به مسابقات کشوری ، آسیایی و جهانی راه یافته اند که هشت نفر از این ورزشکاران را بانوان تشکیل می دهند که زهرا افتخاری یکی از این ورزشکارانی است که توانست مدال نقره جهانی را از آن خود کند.

وی با بیان اینکه امسال دارای چهار سهمیه در لیگ تکواندو کشور هستیم گفت: دو سهمیه مربوط به نوجوانان و نونهالان دختر و دو سهیمه نیز مربوط به پسران ورزشکار است که وجود این تعداد ورزشکار نیازمند توجه بیشتر مسئولان برای تامین نیازهای این افراد می باشد.

رئیس هیئت تکواندو استان ادامه داد: این استان با دارا بودن ورزشکارانی همانند کرمی و عبداللهی به عنوان قطب تکواندو کشور محسوب می شود .

وی همچنین با اشاره به تعداد بیمه شدگان ورزش تکواندو در این استان گفت: در کل استان شش هزار و 700 ورزشکار و در شهر تبریز نی سه هزار و 400 ورزشکار دارای بیمه هستند.