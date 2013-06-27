هشدار به خوانندگان شهرت طلب / مستاجر بودن زنده یاد ابراهیمی یک فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی در ابتدای این مراسم گفت: دریغ مندانه می گویم که هفته ها وروزهایی که سپری می کنیم روزهایی است که مرتب خبرهای ناگواری را از درگذشت هنرمندان قبیله موسیقی می شنویم که فقدان و جبران حضور آنها بسیار مشکل و حتی محال است و من به نوبه خودم این مصیبت های بزرگ را به جامعه موسیقی کشور و مردم هنر دوست این سرزمین تسلیت می گویم .

این روزها مسابقه شهرت دامن خوانندگان جوان را گرفته است

نوربخش ادامه داد: 30 سال پیش که در منزل استاد محمد موسوی از برجسته ترین نوازندگان نی حضور داشتم ، وی نواری را گذاشتند که با همنوازی نی و صدایی همراه بود که برای من خاص بود و وقتی که از استاد شنیدم که این صدا مربوط به استاد احمد ابراهیمی است پی به حضور هنرمندی بردم که صدایی گرم ، دلنشین و پر از شعور داشت .

وی افزود: همیشه وقتی صدای زیبای استاد ابراهیمی را می شنیدم اشراف برشعر و ادبیات از آوازش طراوش می کرد. و به نر من حضور وی در عرصه موسیقی توام با اخلاق ، معرفت و تواضعی بود که در کنار اشراف کامل وی به ردیف موسیقی ایران از او به عنوان یک خواننده بزرگ در عرصه موسیقی ایرانی ساخت .

این خواننده در تجلیل از مقام هنری زنده یاد استاد ابراهیمی گفت: آنچه فارغ از ویژگیهای فنی و هنری استاد ابراهیمی لازم است به آن بپردازیم و به اعتقاد من در این دوران اهمیت فراوانی دارد وارستگی این مرد بزرگ است که درایام جوانی و زمانی که تسلط و شهرت و چهره زیبایی هم داشت اما به خاطراصول اخلاقی که به ان پایبند بود عرصه را رها کرد و هیچ گاه به دنیال کسب شهرت و مقام نرفت در حالیکه او شاگرد هنرمند بزرگی چون مرتضی خان محجوبی بود که در اوج کار را رها کرد.و این همان چیزی است که باید برای همه ما درس باشد .

مدیر عامل خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: درمراسم تشییع پیکر استاد فریدون حافظی من انتقادهایی به مسوولان فرهنگی هنری کشور داشتم اما امروز می خواهم انتقادهایی به خودمان و به دوستان قبیله آواز داشته باشم . متاسفانه این روزها مسابقه شهرت دامن خوانندگان جوان گرفته است و این موضوع بسیار خطرناکی است که باید به آن توجه بیشتری کرد .

نوربخش گفت: من اصلا انسان نصیحت کننده ای نیستم اما لازم است که اینجا به این نکته اشاره کنم که خوانندگان جوان نباید اصول را فراموش کنند چرا که آنچه این روزها در حال قربانی شدن است خود آواز است و متاسفانه این روزها همه دوستان دنبال تصنیف و آهنگ هایی هستند که بتواند آنها را به شهرت برساند در حالیکه از ماهیت آواز غافل شده اند و جایگاه آن را تضعیف کرده اند. آیا این دوستان از پتانسیل آواز اطلاعی ندارند ؟ آیا پیشکسوتان موسیقی ایرانی از جمله زنده یاد احمد ابراهیمی این چنین به آواز بی اهمیت بوده اند ؟

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه خوانندگان و هنرمندان فعال عرصه موسیقی به ویژه هنرمندان نسل جوان به موضوع اخلاق خاطر نشان کرد : چرا ما باید اصول اخلاقی را زیر پا بگذاریم ؟ چرا احترام و تواضع را فراموش کردیم و در بسیاری از موارد به پیشکسوتان بی اعتنا هستیم ؟ همه هنرمندان جوان موسیقی باید بدانند که بر دوش بزرگان موسیقی نشسته اند که در عرصه حضور دارند . بزرگانی چون احمد ابراهیمی مجموعه ای از تمام خصایل نیکو را در خود داشت و تمام عمر گوشه نشین بود و هیچ چیزی هم نخواست .

نوربخش افزود: مساله حسادت در وجود این مرد هیچ راهی نداشت . او هر کار خوبی را که می شنید با تمام وجود از آن تعریف می کرد و حتی من شاهد بودم که در زمان هایی به هنرمندان جوان تماس می گرفت و از او به خاطر اثری که تولید کرده بود قدردانی می کرد و این ویژگی کمی نیست و فقط بر آمده از مردان عارف است .

مدیرعامل خانه موسیقی خطاب به مدیران فرهنگی نیز گفت: استاد احمد ابراهیمی از مال دنیا هیچ نداشت و نکته ای که باید به متولیان و مسوولان فرهنگی کشور بگویم این است که استاد حتی یک منزل شخصی هم از خود نداشت و این درد و فاجعه ای بزرگ برای جامعه هنری کشور است که امیدوارم در آینده مسوولان به این موضوع مهم نگاه جدی تری داشته باشند .

تسلط حیرت آور در عرصه ادبیات

علیرضا قربانی هم که دراین مراسم حضور داشت ضمن تجلیل از خدمات استاد ابراهیمی در عرصه موسیقی خاطر نشان کرد: من این افتخار را داشتم که از سال های دور در خدمت استاد ابراهیمی بودم و آنچه برای من بسیار مهم است تسلط حیرت آور استاد ابراهیمی در عرصه ادبیات شعر بود که واقعا برای من که در محضر وی چیزهای بسیاری آموختم مثال زدنی و حیرت آوراست .

وی ادامه داد: آقای نوربخش آنچه که باید را در مورد شخصیت والا و ارزشمند استاد ابراهیمی گفتند و من فقط به این نکته بسنده می کنم که روزگاری با افتخار از شاگردان مستقیم این هنرمند ارزشمند موسیقی ایرانی بودم .

قربانی بعد از صحبتهای خود قطعات کوتاهی را برای شرکت کنندگان در مراسم اجرا کرد.

امیدوارم روزی مرده پرستی را کنار بگذاریم

شهرام ناظری نیز در مراسم تشییع پیکر استاد ابراهیمی گفت: نمی دانم ما چطور انسان هایی هستیم که وقتی هنرمندان و یا افراد برجسته در قید حیات هستند به آنها ادای دین نمی کنیم و وقتی از این دنیا می روند بر سر می زنیم که چه فردی را از دست دادیم. البته به نظرم سخنرانی ها تعریف و تمجید ها هم دیگر راه به جایی نمی برد . فقط امیدوارم سالها و شاید قرن ها بگذرد که این مرده پرستی را کنار بگذاریم و قدر افرادی چون استاد احمد ابراهیمی را بدانیم که با بزرگواری و درویشی گوشه گیری کرد و در زمانی که به حضور ما نیاز داشت هیچ گاه اعتراضی نکرد.

وی ادامه داد: از دست ما دیگر کاری بر نمی آید که بخواهیم برای این گنجینه بزرگ و آرام موسیقی ایرانی انجام دهیم ، اما امیدورام لااقل قدر هنرمندان محجوب و ارزشمند دیگری چون رامبد صدیف و محمد موسوی را بدانیم و در زمان حیات به یاری آنها بشتابیم .

این خواننده نیز در بخش پایانی صحبتهای خود قطعاتی را به صورت زنده برای حاضران در مراسم اجرا کرد.

مهدی آذر سینا ، علی جهاندار، پری ملکی ، نصرالله ناصح پور ، هادی منتظری ، داود گنجه ای ، محمد سریر، سهیل محمودی ، هوشنگ قوانلو ، عبدالحسین مختاباد ، فاضل جمشیدی، حمید شاه آبادی ، علی ترابی ، علی مراد خانی ، مرتضی کاظمی ، پرویز اسماعیلی از جمله هنرمندان و مسوولانی بودند که درمراسم تشییع پیکر استاد احمد ابراهیمی حضور داشتند.

براساس این گزارش مراسم یادبود زنده یاد استاد احمد ابراهیمی یکشنبه 9 تیر ساعت 16 تا 17:30 در مسجد نور میدان فاطمی برگزار می شود.