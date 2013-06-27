روزانه بیش از 150 تن کود حیوانی در تربت حیدریه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد پشم چي صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان تربت حیدریه با تولید روزانه بیش از 150 تن کود حیوانی می تواند یکی از تولیدکنندگان عمده ورمی کمپوست استان قلمداد شود.

مسئول حفاظت محيط زيست تربت حيدريه گفت: واحدهاي گاوداری بدلیل فساد پذیری شیر ، در نزدیکی بازار مصرف و در اطراف شهرها احداث می شوند لذا حجم بالاي توليد كود روزانه منجر به آلودگی شدید اطراف شهرها شده و معضلات محیط زیستی و بهداشتی عدیده ای برای ساکنان مناطق حاشیه شهر ایجاد می کند.

پشم چي افزود: كاهش و رفع این مشکلات با نظارت جهاد كشاورزي از جمله مصوبات نشست اخير کمیته تخصصی پسماند کشاورزی اين شهرستان بود.

دبير كارگروه مديريت پسماند تربت حيدريه یکی از راهکار های پیشنهادی دراين زمينه را توسعه ورمی کمپوست و انتقال روزانه یا هفتگی کودهای دپو شده دامداریهای اطراف شهر به واحدهای تولید ورمی کمپوست برشمرد و افزود: در بازدید مشترک اعضاء کمیته يادشده و جمعي ازتولید کنندگان از چند واحد تولید ورمی کمپوست، چگونگی پياده سازي طرح بررسی شد.

پشم چي ادامه داد: با اقدامات مطلوب و موثری که مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طی دو سال اخیر انجام داده است، بستر توسعه واحدهای تولید ورمی کمپوست فراهم شده و امید است مشکل بهداشتی دپوی کودهای حیوانی در اطراف منازل و معابر عمومی، به مزیت اقتصادی ورمی کمپوست در خود واحدهای مبدل شود.