دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان طرح ضیافت اندیشه است

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید و هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به مدت 10 روز و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در زاهدان برگزار می شود.

وی افزود: این طرح شامل برگزاری کلاس های تاریخ تمدن اسلامی و اندیشه سیاسی اسلام و همچنین کلاس‌های فوق برنامه برای اعضای هیئت علمی دانشگاه است.

وی از برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی علمی با موضوع معرف شناسی دینی، کارگاه های نقد فیلم با موضوعات استراتژی رسانه یهود، کارگاه های آسیب شناسی و نگاهی به سینمای هالیوود به عنوان برنامه های تدارک دیده شده در این طرح نام برد.

وی افزود : در طرح ضیافت اساتید همچنین نشست های هم اندیشی با موضوع سبک زندگی اسلامی و آسیب‌های خانواده، مسابقه قرآن ویژه اساتید و خانواده ها و همچنین رقابت های فرهنگی و ورزشی برنامه ریزی شده ست.

پورذهبی ادامه داد: در طرح ضیافت اندیشه سایر اساتید دانشگاه های دیگر از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، مجتمع آموزش عالی سراوان، دانشگاه ولایت ایرانشهر و علوم پزشکی زاهدان مشارکت دارند.

وی افزود: طرح ضیافت اندیشه از تاریخ 19 تیرماه سال جاری تا 28 تیرماه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.