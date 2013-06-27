رحیم نوریپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بحث غنیسازی اوقات فراغت جوانان افزود: اگر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان غنیسازی نشده و به بطالت بگذرد زمینه برای فرهنگ غلط آماده میشود.
وی اظهار داشت: در این خصوص مسئولان و ارگانهای ذیربط باید بستر و زمینه لازم برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان را آماده و مهیا کنند.
فرماندار شهرستان خرمدره با تاکید بر لزوم تلاش مجدانه جوانان در مسیر توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: باید با ایثار و فداکاری و داشتن روحیه خوب در کارها و با محوریت نام سال که به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده با شتاب سازنده به جلو حرکت کنیم و از فرصتهای پیش آمده نهایت استفاده را در راستای خدمتگذاری به مردم ببریم.
نوری پور افزود: در هر جامعه و با هر انقلاب و نهضتی جوانان باید در صحنه باشند و با یک تحول مثبت فضای مناسبی را برای جامعه ایفا کنند، همچنان که در انقلاب اسلامی ایران جوانان دانشگاهی، دانشآموزی و در سطوح مختلف مردم، جوانان با تغییر فضا به رهبری معمار کبیر انقلاب و هم اکنون نیز به رهبری مقام معظم رهبری جامعه را به سوی رشد و توسعه حرکت میدهند و یک فضای مناسب و سازنده ایجاد میکنند.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان در زمینه زدودن اعتقادعای پاک نوجوانان و جوانان ایرانی تاکید کرد: اگر چه بیگانگان میخواهند سد راه پیشرفت جوانان ما شده و از طرق مختلف و غیرمستقیم به راههای انحرافی بکشانند، ولی جوانان ما با بیداری مشت محکمی به دهان این یاوهگویان میزنند و با عزمی راسخ در تمام صحنههای اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژی حضور جدی دارند.
فرماندار شهرستان خرمدره افزود: دولتهای نهم و دهم توجه ویژهای به مسائل جوانان داشته و امروز نیز شاهد هستیم که مسولان امر با همت مضاعفی در این مسیر گام برمیدارند.
نوری پور به وظیفه جوانان کشور در شرایط کنونی اشاره کرد وگفت: جوانان باید با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در مسیر توسعه جامعه گام برداشته و با وحدت و همدلی زمینه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
