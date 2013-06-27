کارگروه تخصصي سازمانهاي مردم نهاد همدان در مديريت بحران راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا نيا صبح امروز در اولين کارگروه تخصصي سازمانهاي مردم نهاد استان همدان در مديريت بحران، بر ضرورت مشارکت تشکلهاي غير دولتي در مديريت بحران تاکيد کرد.

وی با اشاره به اينکه در استان همدان 270 سازمان مردم نهاد در هشت حوزه تخصصي سازماندهي شده اند، گفت: شناسايي، بهره گيري از توان و ظرفيتهاي موجود و ايجاد زمينه شرکت سازمانهاي مردم نهاد در چهار مرحله پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني از وظايف مهم اين کارگروه است.

وي با تاکيد بر تشکيل بانک اطلاعات سازمانهاي مردم نهاد در حوزه مديريت بحران در استان، احصاء مصاديق و الويتهاي بحران، بررسي توان دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي متولي و مرتبط با بحران در فرايند شبکه سازي سمنها را از مولفه هاي اصلي اين طرح برشمرد.

رئيس کارگروه تخصصي تشکلهاي مردم نهاد در مديريت بحران استان همدان در ادامه، اظهار داشت: آموزش همگاني در بخش پيشگيري و مديريت بحران يکي از نيازهاي امروز استان است که در اين بخش مشارکت سازمانهاي مردم نهاد مي تواند در بالا بردن سطح آگاهي عمومي و تسهيل در امر آموزش همگاني را فراهم کند.

رضا نيا با تقسيم بندي بحران ها در کشور گفت: از 30 بحران شناسايي شده، بخشي در حوزه بحرانهاي طبيعي و بخشي ديگر در حوزه بحرانهاي غير طبيعي تعريف شده که چگونگي و نقش شرکت سمنها در کاهش آسيبها و تهديدات ناشي از بحرانها بايد مورد بررسي قرار گيرد.

مدير کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري همدان در پايان از دستگاه هاي مدعو و همکار در بخش بحران خواست تا با ارائه راهکارها و نظرات خود در بخش بحران، زمينه مشارکت و حضور هر چه بيشتر سازمانهاي مردم نهاد در مديريت هاي بحران را فراهم کنند.