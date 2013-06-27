قم حداقل به پنج پاسگاه محیط بانی دیگر نیاز دارد

دکتر محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار پاسگاه های محیط بانی در سطح مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم اظهار داشت: در حال حاضر پنج پاسگاه محیط بانی شامل سه پاسگاه نیزار، سمندری و راهجرد در منطقه پلنگ دره و 2 پاسگاه شامل پاسگاه کهک و کرمجگان در منطقه کهک قم فعال است.

حداقل به 2 تا 3 برابر محیط بانان حال حاضر نیرو نیاز است

وی با اشاره به حضور 15 محیط بان برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت و آزاد استان، یادآور شد: ما حداقل به 2 تا 3 برابر حضور فیزیکی این تعداد محیط بان نیاز داریم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به نحوه فعالیت محیط بانان گفت: نگهداری، مراقبت و حفاظت از مناطق حفاظت شده تحت مدیریت و آزاد، جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز در مناطق شکار ممنوع و خارج از فصل در مناطق آزاد، حفاظت از حیات وحش، زیستگاه ها و تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب و آلودگی در مناطق از جمله وظایف محیط بانان است.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به این که محیط بانان ضابطان خاص هستند می توانند در صورت مشاهده موارد تخلف مداخله و پیگیری و جایی که نیاز است با مسببان برخورد نمایند.

رکنی با اشاره به تلاش های انجام گرفته از سوی محیط بانان، یادآور شد: حضور و انجام وظیفه محیط بانان موجب افزایش ضریب امنیتی در مناطق حفاظت شده و تحت پوشش می شود و به این ترتیب حیات وحش، زیستگاه ها و تنوع زیستی از بسیاری مخاطرات در امان می مانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر چندین درخواست در خصوص ارتقای سطح مناطق تحت پوشش در قم به سازمان مرکزی داده شده است که در صورت نهایی شدن به تعداد پاسگاه ها و نیروی محیط بان به مراتب بیشتری نیازمند هستیم.

برای افزایش ضریب حفاظتی در مناطق حمایت شده، باید به تکنولوژی های روز مجهز شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در ادامه تاکید کرد: علاوه بر استقرار پاسگاه های محیط بانی و افزایش حضور فیزیکی محیط بانان ما باید به منظور افزایش ضریب امنیتی و حفاظتی در مناطق حمایت شده، به تکنولوژی های روز نیز مجهز شویم که از جمله آنها نصب دوربین های رصد آنلاین است.

وی با بیان این که به زودی یکی از این دوربین های پایش آنلاین در منطقه پلنگ دره و در نزدیکی پاسگاه محیط بانی سمندری نصب خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر افزایش ضریب امنیتی منطقه با توجه به این که این دوربین در نزدیکی آبشخور حیوانات نصب می شود می تواند ابزار بسیار مناسبی در جهت رفتار شناسی حیات وحش باشد.