انتخابات شورای شهر ورامین با صحت کامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر مظفرزاده پس از بازشماری بخشی از آرای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ورامین، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: انتخابات در شهرستان ورامین با همت هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان به خوبی انجام شد، اما طبق قانون حقی برای کاندیداها برای اعتراض وجود داشت که در این خصوص تعداد 27 نفر اعتراضات خود را به فرمانداری اعلام کردند.

وی تصریح کرد: هیچ یک از این اعتراضات وجاهت حقوقی نداشتند اما به دلیل ابهاماتی که در سطح شهر ایجاد شده بود و به دلیل اظهارات امام جمعه شهر ورامین، هیئت نظارت انتخابات شورای اسلامی از فرمانداری تقاضا کرد که 10 درصد صندوقها بازشماری شود و طی مذاکراتی که با هیئت اجرایی داشتیم بنا شد در تاریخ پنجم تیرماه روند بازشماری انجام شود.

صندوق ها به صورت رندومی انتخاب شد

حجت الاسلام مظفر زاده ادامه داد: روند بازشماری آراء با حضور اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی، فرمانده سپاه و نماینده کاندیداها برگزار شد و صندوقها به صورت رندومی انتخاب شد، به صورتی که در یک قرعه کشی عدد شش را به دست آوردیم و 10 تا 10 تا اضافه کردیم تا عدد 116 ادامه دادیم.

وی عنوان کرد: در روند بازشماری هیئت نظارت 10 درصد صندوقها را تحویل گرفت و این بار هیئت نظارت کار هیئت اجرایی را بر عهده گرفت و هیئت اجرایی به جای هیئت نظارت انجام وظیفه کرد؛ بنا بر این بود که نیمی از 10 درصد صندوقها را بازشماری کنیم و اگر آراء تغییری نکرد و یا تغییر محسوسی نداشت همانجا کار را متوقف کنیم و صحت انتخابات تأیید شود و اگر شمارش آراء قابل توجه بود مابقی صندوقها را نیز بازشماری کنیم که در نهایت تغییری دیده نشد و متعاقباً اعلام خواهیم کرد که انتخابات شهرستان ورامین با صحت و سلامت کامل برگزار شده است.

حجت الاسلام مظفر زاده در جواب به سئوالی در خصوص ارزیابی روند برگزاری انتخابات اضافه کرد: انصافاً هم اعضای هیئت اجرایی افراد توانمندی بودند و هم اعضای شورای نگهبان و هم اعضای هیئت نظارت بر کار خود مسلط بوده اند و در کل انتخابات در سطح شهرستان به خوبی انجام شد.

وی در خصوص سلامت انتخابات در شهرستان اظهار داشت: اگر کسی ادعا کند در شهری انتخابات صد درصد سالم برگزار شده ادعای دور از واقعیتی است چون ممکن است تخلفاتی اتفاق بیافتد، اما این موارد در همه جا وجود دارد اما این تخلفات باید گزارش شود.

رئیس هیئت نظارت انتخابات شورای اسلامی شهرستان ورامین افزود: در شهر ورامین یکی دو مورد از تخلفات گزارش شد، اما از مراجع قانونی موردی به هیئت نظارت ابلاغ نشد و حقیقتاً هیئت نظارت نیز موردی مشاهده نکرد و به نظر بنده سلامت انتخابات در شهرستان ورامین مشخص بود و سالم برگزار شد.