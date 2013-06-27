۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

مخلصی به مهر خبر داد:

عضویت نزدیک به 450 نفر در کتابخانه پستی قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از عضویت نزدیک به 450 نفر در کتابخانه پستی این استان خبر داد.

محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 9 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان همراه با یک کتابخانه پستی و یک کتابخانه سیار بیان کرد: فعالیت های کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل بخش های مختلف از قبیل نقاشی، خوشنویسی، سفال گری، انیمیشن، شعر و داستان، قصه گویی، بازی و سرگرمی، سرود است.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت های فرهنگی کانون ها شامل 32 فعالیت از قبیل معرفی کتاب، معرفی شخصیت ها، معرفی ایام و وقایع و شعرخوانی می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم گفت: کارگاه های شهریه ای فعال نیز وجود دارد که از کودکان چهار سال به بالا ثبت نام می کند و به صورت تخصصی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: کتابخانه پستی مدارس با روستاها و شهرهای استان ارتباط برقرار می کنند به صورت دوره ای برای دانش آموزان کتاب هایی به امانت فرستاده می شود.

مخلصی گفت: نزدیک به 450 نفر اعضای کتابخانه پستی هستند که در این طرح کتابهایی به امانت به صورت دوره ای به آدرس دانش آموزان فرستاده می شود.

