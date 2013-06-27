عضویت نزدیک به 450 نفر در کتابخانه پستی قم

محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 9 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان همراه با یک کتابخانه پستی و یک کتابخانه سیار بیان کرد: فعالیت های کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل بخش های مختلف از قبیل نقاشی، خوشنویسی، سفال گری، انیمیشن، شعر و داستان، قصه گویی، بازی و سرگرمی، سرود است.



وی ادامه داد: همچنین فعالیت های فرهنگی کانون ها شامل 32 فعالیت از قبیل معرفی کتاب، معرفی شخصیت ها، معرفی ایام و وقایع و شعرخوانی می شود.



مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم گفت: کارگاه های شهریه ای فعال نیز وجود دارد که از کودکان چهار سال به بالا ثبت نام می کند و به صورت تخصصی فعالیت می کنند.



وی بیان کرد: کتابخانه پستی مدارس با روستاها و شهرهای استان ارتباط برقرار می کنند به صورت دوره ای برای دانش آموزان کتاب هایی به امانت فرستاده می شود.



مخلصی گفت: نزدیک به 450 نفر اعضای کتابخانه پستی هستند که در این طرح کتابهایی به امانت به صورت دوره ای به آدرس دانش آموزان فرستاده می شود.