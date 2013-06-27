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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

سردار مهدیان مطرح کرد:

پرهیز از ایجاد فضای تکراری در بسیج/ تشکیل محیطی پرنشاط در حلقه های صالحین

پرهیز از ایجاد فضای تکراری در بسیج/ تشکیل محیطی پرنشاط در حلقه های صالحین

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج مساجد و محلات کشور گفت: باید از ایجاد فضای تکراری و روزمرگی در بسیج جلوگیری کنیم و با تشکیل محیطی پر نشاط و سر زنده در حلقه‌های صالحین بسیج، به تحقق این امر کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدیان‏‌فر صبح پنجشنبه در جمع فرماندهان موفق حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان تنگستان اظهار داشت: امروز طرح صالحین در راستای تربیت اقشار مختلف با مبنای مسائل قرانی و عقیدتی در تمام رده های بسیج فعال است

مسئول بسیج مساجد و محلات کشور از فعالیت دارالقرآن‌های نواحی کشور در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: باید مباحث مختلف قرآنی در بین جوانان بسیجی با محوریت طرح صالحین در این مراکز پیگیری شود که انتظار می‌رود خروجی آن جوانانی فعال و پویا در رشته‌های متنوع قرآنی باشند.

وی با انتقاد از اقتصادی‌شدن فضای کشور، خاطرنشان کرد: باید گفتمان سازی کنیم، عزت و استقلالمان برایمان مهم باشد چرا که مشکلات اقتصادی همواره بوده است و نباید به دشمن کمک کرد که مشکلات و کمبودهای اقتصادی تحت الشعاع فکر و ذکرمان شود و باعث ایجاد خدشه در حرکت رو به جلوی کشورمان شود.

سردار مهدیان در خصوص تاثیر جلسات هم اندیشی در اجرای برنامه‌های بسیج گفت: باید از ایجاد فضای تکراری و روزمرگی در بسیج جلوگیری کنیم و با تشکیل محیطی پر نشاط و سر زنده در حلقه‌های صالحین بسیج، به تحقق این امر کمک کنیم.

وی پایگاه‌های مقاومت را مرکز تربیت و کادر سازی بسیج دانست و افزود: ما معتقديم پتانسيل خوبي در مساجد و محلات وجود دارد كه با برنامه‌ريزي بهتر و به روز كردن اقدامات، مي‌توانيم از اين نيروي عظيم بهره‌وري لازم را داشته باشيم.

در این آئین فرماندهان رده‌های مختلف بسیج و سرگروه‌های حلقه‌های صالحین تنگستان نسبت به تبادل نظر، دیدگاه‌ها و نکته نظرات خود در خصوص نحوه اداره پایگاه‌های مقاومت همچنین تجربه موفقی که در این زمینه داشته‌اند، مطالبی را بیان کردند.
 

کد مطلب 2085023

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