به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدار و ارائه گزارش از سوی وزیران دولت دهم به حسن روحانی، سید محمد حسینی و حمیدرضا حاج بابایی در ملاقات هایی جداگانه از حوزه های تحت نظر خود به رئیس جمهور منتخب گزارش ارائه کردند.
صبح امروز ابتدا وزیر آموزش و پرورش به همراه جمعی از معاونانش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد با رئیسجمهور منتخب دیدار و گفتگو کرد.
حاجیبابایی و معاونانش دراین دیدار با روحانی ضمن تبریک پیروزی وی در انتخابات ریاستجمهوری برای دولت وی آرزوی موفقیت کردند و گزارشی از حوزه آموزش و پرورش کشور به رئیس جمهور منتخب ارائه دادند.
بعد از وزیر آموزش و پرورش سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه برخی از معاونان خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتند و با حسن روحانی رئیسجمهور منتخب دیدار و گفتگو کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با روحانی گزارشی از عملکرد و برنامه های این وزارتخانه به رئیس جمهور منتخب ارائه داد.
