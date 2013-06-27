۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

از سوی وزیران فرهنگ و آموزش وپرورش صورت گرفت؛

ارائه گزارش بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور به رئیس‌جمهور منتخب

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، صبح امروز در دیدارهای جداگانه گزارشی از وضعیت بخش های فرهنگی و آموزشی کشور به رئیس جمهور منتخب مردم ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدار و ارائه گزارش از سوی وزیران دولت دهم به حسن روحانی، سید محمد حسینی و حمیدرضا حاج بابایی در ملاقات هایی جداگانه از حوزه های تحت نظر خود به رئیس جمهور منتخب گزارش ارائه کردند.

صبح امروز ابتدا وزیر آ‌موزش‌ و‌ پرورش به همراه جمعی از معاونانش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد با رئیس‌جمهور منتخب دیدار و گفتگو کرد.
حاجی‌بابایی و معاونانش دراین دیدار با روحانی ضمن تبریک پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دولت وی آرزوی موفقیت کردند و گزارشی از حوزه آموزش و پرورش کشور به رئیس جمهور منتخب ارائه دادند.
بعد از وزیر آموزش و پرورش سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه برخی از معاونان خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتند و با حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب دیدار و گفتگو کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با روحانی گزارشی از عملکرد و برنامه‌ های این وزارتخانه به رئیس جمهور منتخب ارائه داد.

 

