  1. استانها
  2. قزوین
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

فرهادی:

سرشماري تابستانه وحوش در استان قزوين آغاز شد

سرشماري تابستانه وحوش در استان قزوين آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مديرکل حفاظت محيط زيست استان قزوين از آغاز سرشماري تابستانه وحوش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقا فرهادی در این باره اظهارداشت: اين سرشماري تا 12 تير ماه و طي چند مرحله در مناطق شکار ممنوع طارم سفلي، رودبار الموت شرقي و غربي، آبگرم، آوج، بوئين زهرا و منطقه حفاظت شده باشگل ادامه دارد.
 
وی افزود: اين طرح با مشارکت 75 نفر و به منظور برآورد جمعيت حيات وحش، اطلاع از جابجايي وعلل آن، ميزان زاد و ولد، مرگ و مير و شناسايي زيستگاه هاي مناسب براي احياي جمعيت گونه هاي متنوع وحوش اجرا مي شود.

فرهادی یادآورشد: استان قزوين به خاطر تنوع اقليمي، زيستگاه پستانداراني چون گوسفند وحشي، کل و بز، آهو، پلنگ، گراز، خرس، روباه، گرگ و خرگوش و پرندگاني مانند عقاب طلايي، دال، هما، کبک دري، کبک چيل، سارگپه، انواع چرخ ريسک ها و غيره است.

سرشماري وحوش در استان دو بار در سال و به صورت تابستانه و زمستانه  صورت مي گيرد.

کد مطلب 2085025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها