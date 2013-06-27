ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی آمل تخریب شد

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متخلفان اراضی کشاورزی را در قطعه های 200 تا 300متری در روستاهاي انجپل، درکاپی، سیالش و نوآباد از توابع بخش مرکزی آمل تفکیک و ساخت وساز کرده بودند.

وی ادامه داد: تخریب واحدهای ساخت و ساز شده در اراضی کشاورزی با حضور نمايندگان دادستان، بخشداری و نيروي انتظامي و اکيپي از کارشناسان مديريت جهاد کشاورزي شهرستان آمل انجام شد.

وی یادآورشد: جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي کشاورزي و صيانت از بستر توليد در شهرستان آمل با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط به شدت و قوت تمام ادامه دارد.

بخشدار مرکزی شهرستان آمل، از تخریب حدود 20 هزار مربع عرصه های ساخت و سازهای شده غیرکشاورزی در اراضی کشاورزی این شهرستان در راستای حفظ این اراضی خبر داد.

نصیری اظهار کرد: این اقدام در اجراي احکام قطعيت يافته قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي در این شهرستان انجام شد.

وی افزود: در مجموع در اجرای این طرح وبه حکم قانون چهار مورد عرصه اراضی کشاورزی که در حدود 20مورد با حدود 20هزار مترمربع که ديوار کشي و محصور شده بود، تخریب شد.