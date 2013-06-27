به گزارش خبرنگار مهر،حسن آقایاری صبح پنجشنبه در اطلاعیه ای با اعلام این خبر گفت: بر اساس زمان بندی قبلی، مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی تا ساعت 24 روز جمعه هفتم تیر ماه در نظر گرفته شده بود اما با توجه به تقارن دو روز تعطیلی با زمان ثبت نام و درخواست های مکرر داوطلبان مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز شنبه هشتم تیرماه، زمان ثبت نام در آزمون تمدید شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سعی داریم تا قبل از ماه مبارک رمضان، آزمون استخدامی برگزار شود لذا امکان دوباره تمدید مهلت ثبت نام در آزمون وجود ندارد و از داوطلبان درخواست داریم از این فرصت استفاده کنند و در آزمون مذکور ثبت نام کنند.

آقایاری همچنین گفت: آزمون استخدامی در 23 دستگاه اجرایی و در 203 رشته شغلی برگزار می شود که پس از طی مراحل قانونی استخدام، تعداد 400 نفر از نیروهای متخصص و کاردان در دستگاه های دولتی بکارگیری خواهند شد.

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون نیز گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی تا مهلت ثبت نام در آزمون، 35 سال و برای دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر یعنی کارشناسی ارشد و دکتری، 40 سال است.

آقایاری ادامه داد: داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان الزامی است.

وی افزود: داوطلبان با مراجعه به سایت استانداری آذربایجان غربی و ورود به منوی استخدام، می توانند فرم مربوطه را تکمیل و در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان ثبت نام کنند.