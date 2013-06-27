كارخانه ذوب آهن پاسارگاد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدي‌نژاد صبح امروز پنجشنبه در جريان سفر به استان فارس كه به منظور افتتاح پروژه‌هاي عمراني اين استان صورت گرفت، مجتمع ذوب آهن پاسارگاد را به طور رسمي مورد بهره برداري قرار داد.

رئيس‌جمهور ضمن بازديد از بخشهاي مختلف ، با متخصصان و مسئولان قسمتهاي مختلف گفتگو كرد و از نزديك در جريان چگونگي انجام فعاليتها در اين كارخانه قرار گرفت.

كارخانه ذوب آهن پاسارگاد شهرستان «كوار» در زميني به مساحت 300 هكتار با صرف اعتباري بالغ بر 6 هزار و 100 ميليارد ريال با سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده است.

آهن اسفنجي با ظرفيت 4 ميليون تن، گندوله سنگ آهن به ظرفيت 6 ميليون تن، شمش فولادي به ظرفيت 1.7 ميليون تن و اسلب فولادي به ظرفيت 2.75 از عمده توليدات كارخانه ذوب آهن پاسارگاد كوار است.

اين كارخانه 12 درصد نياز فولاد كشور را تامين خواهد كرد. ظرفيت توليد فولاد در كشور هم اكنون 13 ميليون تن است كه با بهره برداري از اين كارخانه يک و نيم ميليون تن به ظرفيت فولاد خام كشور افزوده خواهد شد.