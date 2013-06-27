ترویج و گسترش کشت محصولات گلخانه ای در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسفی فرد صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از گلخانه فیروزآباد افزود: هم اکنون این مهم در دستور کار برنامه های شرکت شهرکهای کشاورزی کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این راستا شهرستان پارس آباد به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی برای کشت و پرورش محصولات گلخانه ای بسیار مناسب است، خواستار افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در این منطقه شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور تاکید کرد: ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی می تواند در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، افزایش تولید و افزایش فرصتهای سرمایه گذاری به عنوان بزرگترین اقدام تلقی شود.

وی یادآور شد: توسعه شهرک هاي کشاورزي و استفاده از نيروهاي تحصيل کرده در بخش کشاورزي مي تواند زمينه را براي حرکت کشاورزي کشور به سمت مکانيزه شدن فراهم کند.

به گفته یوسفی فرد بر اساس برنامه پنجم توسعه و مطابق ماده 194، ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی سال جاری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.