صبای قم برابر شاگردان غلامحسین پیروانی به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صبای قم که از روز دوشنبه این هفته تمرینات خود را در تهران از سر گرفته است، توانست در جدالی تدارکاتی با یکی از تیم های حاضر در فصل جدید لیگ برتر به پیروزی برسد.

شاگردان محمد مایلی کهن که از بیست و ششم خرداد تا دوم تیر ماه اردوی آماده سایز خود را در شهرستان نیر و همچنین سرعین استان اردبیل برپا کرده بودند، بعد از بازگشت از این اردو در مصاف تدارکاتی برابر تیم فجر سپاسی شیراز صاحب برتری شدند.

این دیدار در حالی برگزار شد که تیم فوتبال صبای قم برای حضور موفق در فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، تیمی از جمع 16 تیم حاضر در دوره سیزدهم لیگ برتر را پیش رو داشت، یعنی شاگردان غلامحسین پیروانی در تیم فجر سپاسی شیراز که با ترکیبی متفاوت نسبت به فصل گذشته گام به لیگ جدید می گذارند.

تیم‌های فوتبال صبای قم و فجر سپاسی شیراز در حالی در این دیدار تدارکاتی برابر یکدیگر به میدان رفتند که صبای قم متأثر از برتری پر گل سه بر صفر در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل تیم فوتبال سامسونگ کرمان، در این دیدار مصمم‌تر به میدان رفت و با یک گل صاحب برتری شد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که محمد مایلی کهن در راه به دست آوردن بهترین شرایط تیمش برای حضور در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از 23 بازیکن در زمین مسابقه بهره برد و تیمش با یک گل از سد فجر سپاسی شیراز عبور کرد.

بعد از تمرینات متنوعی که در دو نوبت صبح و عصر توسط سرمربی با سابقه تیم فوتبال صبای قم برای بازیکنان این تیم به منظور کسب آمادگی مناسب برای حضور موفق در مسابقات سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در نظر گرفته شد، محمد مایلی کهن قصد دارد در یک بازی تدارکاتی دیگر نیز شاگردانش در تیم صبیا قم را دوشنبه هفته آینده برابر تراکتور سازی تبریز محک بزند.

این در حالی است که تیم فوتبال صبای قم روز شنبه هشتم تیر ماه حریفان خود را در نیم فصل اول لیگ سیزدهم را خواهد شناخت و در هفته نخست از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باید روز دوم مرداد ماه به میدان برود.

