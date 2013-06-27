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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

رهی:

تولید علم در استان سمنان رشد بسیار مطلوبی دارد

تولید علم در استان سمنان رشد بسیار مطلوبی دارد

سمنان – خبرگزاری مهر: استاندار سمنان این استان را یکی از قطب های مهم دانشگاهی کشور ذکر کرد و گفت: تولید علم در استان رشد بسیار مطلوبی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح پنج شنبه در هفتمین نشست هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در محل دانشگاه سمنان ضمن تاکید بر اینکه استان سمنان یکی از قطب های مهم دانشگاهی کشور محسوب می شود، خاطر نشان کرد: دانشگاه سمنان از لحاظ عمرانی، آموزشی و پژوهشی رشد قابل توجهی داشته است و باید از مسئولان آن که  در تحقق این امر نقش بسزایی داشته اند قدردانی شود تا با انگیزه بیشتری جهت رشد و شکوفایی استعدادها و تولید علم در استان گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در انتخابات 24 خرداد افزود: مردم با حضور خود در  انتخابات تجلی مردم سالاری را اثبات کردند و به دشمنان فهماندند که همه امور کشور به دست مردم رقم خورد.

در این نشست مسائل علمی، پژوهشی، آموزشی، عمرانی و مالی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 2085033

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