به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جواد اسماعیلنیا با اشاره به اینکه جشنواره علامه حلی علاوه بر مرحله سراسری طی سالهای اخیر به صورت استانی در استانهای خراسان، تهران و اصفهان برگزار شده است، افزود: توسعه این جشنواره پژوهشی که به ارائه آثار طلاب جوان اختصاص دارد به همه استانها و اعلام برترینهای این جشنواره در سطح استانهای مختلف و تقدیر از آنها از اقداماتی است که معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران کشور قصد انجام آن را دارد.
وی با بیان اینکه در سال جاری شاهد برگزاری ششمین جشنواره علامه حلی به صورت مشترک میان مراکز مدیریت حوزههای علمیه برادران و خواهران خواهیم بود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره علامه حلی در سطح تمام استانها، صرفا از سوی مدیریت حوزههای علمیه خواهران با هماهنگی شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی پیگیری و اجرا میشود.
مدیر ساماندهی امور پژوهشی عمومی حوزههای علمیه خواهران هدف از اجرای این طرح را تشویق طلاب به ارائه آثار بیشتر و بهتر و در نهایت خلق آثار پژوهشی با کیفیتی بالاتر دانست و اضافه کرد: این کار زمینه را برای رقابت بهتر در جشنواره سراسری علامه حلی فراهم میکند.
جشنواره علامه حلی اقدامی در جهت نظریهپردازی و نقد عالمانه نظریات است
وی گفت: بر اساس نظرات مقام معظم رهبری باید ابراز عقیده، نظریهپردازی و نقد عالمانه نظریات در قالبهای مختلف از جمله توسعه کرسیهای آزاداندیشی و نشستهای علمی و برگزاری فراخوانهای پژوهشی در حوزههای علمیه توسعه و رواج یابد و برگزاری جشنواره علامه حلی اقدامی در این راستا است.
اسماعیلنیا افزود: با وجود آنکه در سالهای اخیر در حوزههای علمیه تلاش قابل تقدیری برای ارتقاء جایگاه پژوهش به عمل آمده است، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.
طلاب باید با پژوهشهای عمیق دینی پاسخگوی سئوالات و شبهات مختلف باشند
وی با بیان اینکه کمتوجهی به مقوله پژوهش و تولید علم در عرصه علوم انسانی ضربات فراوانی به جامعه علمی وارد کرده است، افزود: طلاب باید با توجه به نیازهای زمانه، دست به قلم ببرند و با پژوهشهای عمیق دینی از زبان قرآن و سیره معصومین(ع) پاسخگوی سئوالات و شبهات مختلف باشند.
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