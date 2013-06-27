معرفی برترین های مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته قضاییه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، برترین های این مسابقات صبح پنجشنبه در رشته های دارت، آمادگی جسمانیو طناب کشی معرفی شدند و در رشته دارت، مرضیه نجفی از اداره کل زندان های استان اول ، شبنم هاشمی از دادگستری گرگان دوم و زینت سعیدی فر از اداره کل ثبت اسناد و املاک سوم شدند.

در طناب کشی نیز تیم اداره کل ثبت اسناد واملاک استان عنوان نخست را از آن خود کرد و تیم های شورای حل اختلاف استان و دادگاه های تجدید نظر به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقات آمادگی جسمانی نیز در سه رده سنی برگزار شد که در رده سنی 30 تا 39 سال فاطمه کریم آبادی از دادسرای گرگان اول ، شبنم هاشمی از دادگستری گرگان دوم و منا معصوم از دادگاه های تجدید نظر سوم شدند.

شیوا غلامی از اداره کل ثبت اسناد واملاک ، نازی بخشیانی از اداره کل زندان ها و زینت سعیدی فر از ثبت اسناد واملاک نیز در رده سنی 40 تا 45 سال ، اول تا سوم شدند.

در رده سنی بالای 46 سال نیز خانم طاهری از اداره کل زندان ها اول، هما سیاه بالایی از اداره کل ثبت اسناد واملاک استان و رقیه تمسکنی زاهدی از شورای حل اختلاف ، عنوان های دوم و سوم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات هفت تیم از دادگاه تجدیدنظر استان ، دادگستری گرگان ، دادسرای عمومی و انقلاب گرگان ، شورای حل اختلاف ، اداره کل ثبت اسناد و املاک ، اداره کل زندان ها و دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه حضور داشتند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد.