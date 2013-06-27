جوانان غرب هرمزگان بیش از هشت سال در نوبت اشتغال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری در نطق میاندستور صحن روز چهارشنبه در مجلس گفت: روزهای مبارک شعبان که مصادف شده با روزهای خوش و حماسی ملت ایران، به رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی تبریک عرض میکنم.
نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حماسه ۲۴ خرداد و مشارکت بیش از ۷۰ درصدی و بیش از ۹۰ درصدی حوزه انتخابیه بندر لنگه و بستک و پارسیان منجر به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور منتخب شد را به وی تبریک میگویم.
وی افزود: حماسه ساسی سرآغاز رویکردی در اعتلا بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و فرصت تازه منحصر به فردی است که بتوان از آن در جهت حل مشکلات جامعه و بهخصوص ریشهکن کردن فقر، بیکاری و تورم استفاده کرد.
جباری ادامه داد: قطعا رئیسجمهور منتخب نیز در سایه تعامل با سایر قوا گامهای استوار به سوی رفع این مشکلات و دغدغهها برخواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این میدان بزرگ عمل و تدبیر نمایندگان نیز حمایت و همکاری کامل خویش را با دولت یازدهم اعلام میدارند.
وی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت: نمایندگان ملت به خوبی میدانند که چه میزان سخت و شکننده است که پدر خانواده با داشتن سه جوان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس به دنبال کاری هرچند جزئی برای فرزندان خود میگردد اما هر بار عرق شرم بر پیشانی ما مینشیند.
نماینده اصولگرای مجلس نهم افزود: جوانان بندر لنگه، بستک و پارسیان علیرغم تحصیل در بهترین دانشگاههی کشور و موقعیت سرزمینی و در جوار خلیج همیشه فارس با این همه ظرفیت اقتصادی و انرژی قرار دارند اما از بیکاری رنج میبرند.
جباری ادامه داد بسیاری از جوانان این مناطق بیش از هشت سال است که در نوبت اشتغال قرار گرفتهاند و اکنون با بحران بزرگترین به نام گذاشتن سن اشتغال آنها روبهرو هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: چه تفاوتی میان جوانان استان هرمزگان با دیگر استانها که در پروژههای بزرگ این استان از نیروهای بومی استفاده نمیشود.
جباری ادامه داد: استفاده از نیروهای بومی در صنایع این استان در حالی اتفاق میافتد که تفحصهای مورد نیاز در میان جوانان این خطه از ایران زمین موجود است.
نماینده اصولگرای مجلس نهم تصریح کرد: استان هرمزگان از جمله استانةایی است ک به دلیل عدم توسعه پایدار و متوازن رنج میبرد، هرمزگان استانی است که از کیش تا بشاگرد را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: جزیره کیش که قرار بود الگویی برای توسعه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی باشد دغدغههای فراوانی وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: گمرک بندر چارک همچنان تعطیل مانده و تعارض موجود بخشنامهای و سلیقهای سبب بلااستفاده ماندن این ظرفیت عظیم شده است.
جباری تصریح کرد: فقدان برنامهریزی برای توسعه مناطق ویژه اقتصادی در کشور موجب شده که مصوبه مهم مجلس در تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نیز در حد مصوبهای باقی بماند.
وی ادامه داد: محرومیت تاریخی مناطق غربی هرمزگان موجب شده از یک سو ظرفیتهای ملی کشور به ویژه نبادر و جزایر بدون بهرهبرداری کامل بلااستفاده باقی بمانند.
جباری بیان کرد: حداقل امکانات ورزشی برای جوانان این مناطق موجود نیست که حتی تیمهای مطرح ورزشی در رشتههای مختلف با استعدادهای فراوان از تامین حداقل وسایل ورزشی عاجز هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: گرمای هوای بالای ۴۵ درجه در بیش از هشت ماه از سال نیاز به زیرساختهای ورزشی مناسب و احداث زمینهای سرپوشیده در این مناطق را گوشزد میکنند که کمبودهایی در این زمینه وجود دارد.
نماینده مردم پارسیان، بستک و بندر لنگه در مجلس ادامه داد: در این مناطق از ایران زمین حتی برای برخی از روستاها جادههای خاکی مناسب وجود ندارد این در حالی است که ۶۰ درصد ساکنان این مناطق روستانشین هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: از زمان ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملا به راههای روستایی توجه نشده است.
همچنین در این روز منصور آرامی، محمد آشوری و سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نمایندگان بندرعباس و میناب به وزرای اقتصاد و دارایی طی تذکری کتبی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات شرکت برق منطقه ای هرمزگان شدند.
