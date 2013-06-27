نقش کلیدی اصناف در تحقق حماسه اقتصادی/ احکام تجارت مورد توجه بازاریان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح پنج شنبه در همایش اصناف استان لرستان با تقدیر از حضور چشمگیر و خیره کننده اصناف در انتخابات 24 خرداد اظهار داشت: همچنین اصناف لرستان همواره تلاش فراوانی در زمینه بزرگداشت و برگزاری مراسمهای مذهبی، دینی، انقلابی و فرهنگی دارند.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری شعار سال را مسئله اقتصادی قرار داده اند عنوان کرد: امسال نیز به عنوان سال حماسه اقتصادی از سوی ایشان نامگذاری شده که در تحقق این امر اصناف و بازاریان نقش بسزایی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با حضور چشمگیر مردم در پای صندوقهای رای حماسه سیاسی بی نظیری رقم خورد بیان داشت: امروز ما در گام بعدی نیازمند حماسه اقتصادی در کشور هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در تحقق حماسه اقتصادی "بازار" نقش کلیدی دارد عنوان کرد: رونق اقتصادی کشور به رونق بازار بستگی دارد.

وی با بیان اینکه اگر بازار رونق داشته باشد اقتصاد نیز رونق خواهد داشت، گفت: در غیر این صورت رکود در بازار و اقتصاد ایجاد می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خلق حماسه اقتصادی به دست بازاریان است عنوان کرد: بازاریان کاردان هستند و راه را از چاه می شناسند و می توانند ثبات را در اقتصاد، بازار و در قیمت ایجاد کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت توجه به بازار و کسبه بیان داشت: اگر می خواهیم حماسه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری تحقق یابد باید توجه ویژه ای به کسبه داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) خطاب به اصناف بیان داشت: یادگیری احکام تجارت یکی از موضوعات اساسی است که باید توسط اصناف و بازاریان مدنظر نظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید برای بازاریان و کسبه دوره های آموزشی احکام تجارت برگزار شود افزود: آداب کسب و کار باید مورد توجه جدی بازاریان قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین توجه به حلال و حرام را یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه برشمرد و گفت: به طور حتم خداوند برکت را در روزی حلال قرار داده است.

وی با بیان اینکه اعتبار بازاری به رعایت حلال و حرام در شغل اوست، ادامه داد: بازاری باید در راه حلال قدم بردارد و حرام را از خود دور کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین رعایت عدل و انصاف را یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه دانست و ادامه داد: به طور حتم انصاف شرط مروت، مردانگی و غیرت است.

حجت الاسلام میرعمادی دیدین حقوق الهی و مردم در درآمد را یکی دیگر از موارد مهم در زمینه کسب و کار دانست و عنوان کرد: باید در کسب و کار حق الله و حق الناس نادیده گرفته نشود.