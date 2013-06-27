دستگیری اعضای باند سارقان خودرو در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خدایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت خودرو در شهرستان آبیک، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با تشکیل کار گروه ویژه‌ای موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول ادامه داد: در تحقیقات فنی ماموران، اعضای یک باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای شناسایی شده و در اقدامی غافلگیرانه تمام این افراد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک بیان کرد: در این اقدام 13 دستگاه خودرو سرقتی، مقادیری زیادی قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و ابزار لوازم سرقت از جمله قیچی آهن‌بر و دستکش برای بریدن سیم‌های کابل کشف و ضبط شده است.

خدایی یادآورشد: تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.