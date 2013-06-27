عليرضا ساري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از دو ماه قبل با توجه به اينكه برنامه انجمن بيس‌بال فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي براي برگزاري مسابقات ليگ بيس‌بال باشگاه‌هاي كشور در سال جاري مشخص بود،‌ بيس‌باليست‌هاي قمي در تمرينات آماده سازي به سر مي‌برند.

وي ادامه داد: بازيكنان جوان، مستعد و آينده‌دار در كنار نفرات با تجربه در تيم بيس‌بال هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان قم از اين تيم، يك مدعي كسب عنوان قهرماني ليگ بيس‌بال باشگاه‌هاي كشور را ساخته و اميدواريم بدون اينكه بدشانسي بياوريم و يا عواملي بيروني دخيل باشند، بتوانيم موفقيت‌هاي قبل را تكرار كنيم.

دبير هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان قم با اشاره به زمان، مكان و نحوه برگزاري دور رفت پيكارهاي فصل جديد ليگ بيس‌بال باشگاه‌هاي كشور، افزود: امسال ليگ بيس‌بال كشور چهارمين دوره خود را با حضور تيم‌هاي مدعي در دو گروه شمال و جنوب تجربه خواهد كرد.

وي ياد آور شد: چهارمین دوره مسابقات لیگ بیس بال قهرماني مردان کشورمان در منطقه شمال از امروز پنجشنبه ششم تير ماه آغاز می‌شود و تیم‌های فولاد شهر سمنان و بيس‌بال تهران، آغازگر این دوره از رقابت‌ها خواهند بود.

ساري بيان داشت: طبق برنامه انجمن بيس‌بال فدراسیون انجمن‌های ورزشی، دور رفت این پیکارها از امروز به مدت سه روز يعني تا هشتم تیرماه به ميزباني هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان خراسان رضوي در مشهد مقدس برگزار می شود.

وي عنوان داشت: در اين گروه يعني گروه شمال فصل جديد ليگ بيس‌بال باشگاه‌هاي كشور چهار تیم به صورت دوره ای با يكديگر پیکار خواهند کرد و این مسابقات در مجتمع ورزشی آبفا شهرستان مشهد و طبق قوانین جدید بین المللی به انجام خواهد رسيد.

دبير هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان قم تصريح كرد: همچنين با برنامه ريزي انجمن بيس‌بال قرار است رقابت‌های دور برگشت شهریورماه سال جاری در تهران برگزار شود، ضمن اينكه رقابت‌هاي لیگ بیس بال در منطقه جنوب نيز نیمه دوم شهریور ماه در بوشهر آغاز خواهد شد.

وي در ادامه به برنامه کامل مسابقات ليگ بيس بال كشور در دور رفت منطقه شمال اشاره كرد و بيان داشت: امروز پنجشنبه ششم تير ماه ابتدا تيم فولاد شهر سمنان به مصاف تيم بيس‌بال تهران مي‌رود و سپس بيس‌باليست‌هاي قمي با تيم ميزبان يعني خراسان رضوي ديدار مي‌كنند.

ساري اضافه كرد: روز جمعه هفتم تير ماه نيز ديدار نخست بين تيم‌هاي بيس‌بال قم و تهران به انجام مي‌رسد و سپس در ديداري حساس تيم‌هاي بيس‌بال مردان فولاد شهر سمنان و هيئت خراسان رضوي مقابل يكديگر صف آرايي خواهند كرد.

وي عنوان داشت: شنبه هشتم تير ماه نيز در آخرين روز برگزاري اين رقابت‌ها، ابتدا بيس‌باليست‌هاي شايسته قم به مصاف تيم فولاد شهر سمنان مي‌روند و سپس بيس‌باليست‌هاي تهران در مسابقه پاياني با تيم خراسان رضوي ديدار مي‌كنند.

