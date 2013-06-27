افزايش 85 درصدي کشف سرقت در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن کشتکار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: تلاش هاي نيروي انتظامي و همراهي مردم با پليس باعث شده است که علي رغم گسترش شهرستان و افزايش حاشيه نشيني جرائم به خوبي کنترل شود.

وي اضافه کرد:در سه ماهه ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کشفيات سرقت به ميزان 85 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان مهران در ادامه توجه به حفظ حقوق شهروندي و تکريم ارباب رجوع را از اولويت هاي پليس در اين شهر مرزي عنوان کرد و گفت: اعتماد مردم بزرگترين سرمايه اجتماعي پليس است و مشارکت مردم با نيروي انتظامي مي تواند از بروز بسياري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي در جامعه پيشگيري نمايد.

وي با بيان اينکه عملکرد پليس 110ميزان توقعات شهروندان را از پليس افزايش داده است گفت: حضور به موقع پليس در صحنه هاي جرم افزايش اعتماد عمومي را در پي خواهد داشت و هر چه سطح اين اعتماد بيشتر باشد احساس امنيت نيز در جامعه بيشتر خواهد بود.