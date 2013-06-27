۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

آذری با مهر عنوان کرد:

آماده سازی 480 کیلومتر راه ارتباطی برای کوچ عشایر اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از آماده سازی 480 کیلومتر راه ارتباطی برای تسهیل کوچ بهاره عشایر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت آذری پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از راههای ارتباطی کوچ عشایر تصریح کرد: با استفاده از بولدوز و سایر تجهیزات راه ارتباطی کوچ عشایر هموار و عبور و مرور آنها تسهیل می شود.

وی تاکید کرد: به این منظور اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد و 530 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گفته آذری از روز 45 ام فصل بهار، کوچه بهاره عشایر استان به دامنه های سبلان آغاز می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش محوری عشایر در تولیدات دامی ضروری است زمینه تسهیل کوچ این گروه فراهم شود.

مدیر کل امور عشایر استان تصریح کرد: عشایر استان اردبیل سالانه با تولید 152 هزار تن محصولات دامی و کشاورزی، درآمدی بالغ بر دو هزار و 300 میلیارد ریال برای استان فراهم می کنند.

وی افزود: عشایر استان اردبیل نزدیک به شش درصد جمعیت استان را شامل می شود.

