به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه دفاتر پستی پیشخوان دولت در استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد، بر ضرورت ارائه آموزش صحیح و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارائه خدمات بهتر تاکید کرد و افزود: با توجه به تازه کار بودن برخی از دفاتر باید به صورت فصلی یا دوره ای آموزش های جامعی برگزار شود تا باعث ارتقا و پویایی و پیشرفت آنان در ارائه خدمات باشیم .

وی برگزاری جلسات هماهنگی با متصدیان دفاتر پیشخوان دولت، ورود اصناف و عقد قرارداد با آنان، واگذاری خدمات اصناف و همچنین تعامل و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و واگذاری خدمات دستگاه ها به دفاتر پیشخوان دولت را از اقدامات مهم در جهت پویایی هر چه بیشتـر دفاتر خدمات پیشخوان دولت دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان افزود: باید خواسته ها و انتظارات برای مسئولان دفاتر پیشخوان دولت را تشریح کرد تا بستر سازی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب فراهم شود.

بررسی برخی از راهکارهای اجرای مصوبه کمیته تخصصی کارگروه راهبردی در خصوص عقد قرار داد با اصناف و همچنین بررسی نامه ها و درخواست های واصله به کارگروه و رسیدگی به تخلفات گزارش به کارگروه در دستور کار این جلسه بود.