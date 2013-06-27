کشف قاچاق مواد مخدر در پوشش سفر خانوادگي در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز عليمرادي صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: اين فرد که از ترفند سفر خانوادگي استفاده کرده بود بي خبر از هوشياري ماموران قصد داشت مقدار يک کيلو و800 گرم ترياک را وارد استان ايلام نمايد.
وي تصریح کرد: ماموران مستقر درايست وبازرسي سيمره هنگام کنترل خودرو هاي عبوري به يکدستگاه کاميون باري مظنون شدند وبا متوقف کردن خودرو بازرسي از آن را آغاز کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان شيروانچرداول گفت: ماموران دربازرسي از اين خودرو مقدار يک کيلو و800 گرم ترياک را که به صورت ماهرانه اي جاسازي شده بود کشف وضبط کردند.
وي تصريح کرد: اين قاچاقچي مواد مخدر که خانواده خود را نيز به همراه داشت قصد داشت با اين ترفند اين مقدار مواد مخدر را وارد استان ايلام کنند.
