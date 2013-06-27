کاميون بنز با پلاک دست ساز در ایلام متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شيري صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشريح اين خبر گفت: اين خودرو توسط ماموران پليس راه، راه کربلا محور ايلام به مهران توقيف و به پارکينگ منتقل شد.

وي گفت:پلاک اين خودرو که از نوع ليزري قديمي بوده است توسط راننده دستکاري و با پلاک جعلي مبادرت به تردد در جاده ها مي کرد.

فرمانده پليس راه ايلام خاطر نشان کرد:بر اساس ماده 720 قانون مجازات اسلامي هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسيله نقليه موتوري تغيير ايجاد کند يا پلاک وسيله نقليه ديگر را بر روي خودرو خود الصاق نمايد يا براي آن پلاک تقلبي مورد استفاده قرار دهد به حبس از 6 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.

وي در ادامه جلوگيري از تردد وسايل نقليه خطر آفرين، کاهش تصادفات ناشي از نقص فني را از جمله اقدامات پليس راه استان در اجراي طرح تابستانه خبر داد.