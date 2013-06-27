رشد 15.2 درصدی وصول درآمدهای عمومی دراستان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شعبان زاده اظهار کرد: در سه ماهه سالجاری مبلغ 117میلیاردتومان درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد.



وی گفت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدهای تا پایان خردادسالجاری مبلغی معادل 117میلیاردتومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 15.2درصد افزایش رانشان می دهد.



رئیس سازمان امور قتصادی ودارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم تا پایان خرداد سالجاری به مبلغ 103میلیاردتومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 22 درصد افزایش را نشان می دهد.



افتتاح نخستين مركز راديوتراپي پيشرفته در بيمارستان امام خميني(ره) ساری

نخستين مركز راديوتراپي پيشرفته با فضاي فيزيكي يك هزار و 200 متر مربع در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشكي و مديران استاني و شهرستاني بهره برداری شد.

رئيس بيمارستان امام خميني(ره) ساري صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: تجهيز و خريد دستگاه های اين مركز از محل اعتبارات دانشگاه انجام شده است.

عاليه زماني كياسري بیان داشت: هزينه احداث 850 متر مربع فضاي پشتيباني مركز راديوتراپي توسط بيمارستان و دانشگاه تامين و همچنين ساخت 350متر مربع فضاي بنكر كه محل قرار گيري تجهيزات است توسط خير دكتر شفيعي انجام شد.

مشاوره فرهنگی در دانشگاه ها بر اساس آموزه های قرآنی باشد

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه اسلامی با فعالیت های فرهنگی مبتنی برآموزه های دینی و قرآنی تحقق می یابد.

جلیل دارا در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه اساتید، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل : قرآن و عترت جزو آموزه های دینی است که باید در سطح دانشگاهها ترویج یابد.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی و فرهنگی و نیز معضلات ناشی از آن با ترویج فرهنگ قرآنی خنثی خواهد شد؛ افزود: گرایش جوانان امروز به سمت معنویت در حال افزایش است لذا باید فضاهای معنوی را گسترش داد.

پیگیر جدی مطالبات بحق ملی پوشان استان هستیم

مدیر کل ورزش و جوانان مازندران گفت: رشد چشمگیر حضور ورزشکاران استان در تیم های ملی نشان از پتانسیل بالای ورزش استان دارد.

احمد سعادتمند اظهار داشت: از کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خواستم درصدد رفع موانع پیشروی ملی پوشان و ورزشکاران استان هستیم.

وی با بیان اینکه پیشرفت و ارتقای جایگاه ملی پوشان مازندران سبب رشد و تعالی ورزش استان خواهد شد گفت: پیگیر جدی مطالبات بحق ملی پوشان استان هستیم.

12 تیرماه آغاز نمایشگاه طرح ضیافت

نمایشگاه طرح ضیافت ماه مبارک رمضان از 12 تیرماه در سراسر مازندران دایر خواهد شد.

حسین اصغر زاده، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران در ماه مبارک رمضان اقدام به تامین و توزیع مایحتاج ضروری مردم در غالب نمایشگاه طرح ضیافت در سطح استان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه کالاهای پرتقاضایی که در ایام ماه مبارک رمضان نیاز مردم است بر اساس قیمت مصوب تعیین شده عرضه می شود گفت: گوشت مرغ با قیمت 5 هزار و 200 تومان،گوشت قرمز 17 هزار و 200 تومان و شکر با قیمت یک هزار و 550 تومان در نمایشگاه های طرح ضیافت در سراسر مازندران عرضه خواهد شد.