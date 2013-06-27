به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني، در ديدار جمعي از فعالان سياسي حوزه علميه قم،با تسليت شهادت شهيد مظلوم دكتر بهشتي و يارانش در فاجعه هفتم تير، به شرايط جديد ايجاد شده در كشور پس از حماسه سياسي 24 خرداد ماه اشاره كرد و گفت: مردم فهيم و زمان شناس كشورمان، اولين گام را در انتخابات براي تغيير شرايط اداره كشور و تعيين حركت انقلاب در مسير اعتدال و عقلانيت را خوب برداشتند و اكنون زمان همدلي و همراهي با دولت آينده فرا رسيده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم مشكلات كشور در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي گفت: مشكلات پيش روي دولت آينده بسيار زياد است و همه مسئولان دلسوز و مردم متعهد كشورمان، بايد دست در دست يكديگر، دولت آينده را در راه تحقق برنامه ها و اهداف خود ياري و پشتيباني كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خاتمه، آگاهي و هوشياري به موقع مردم را توفيقي بزرگ براي كسب دستاوردهاي اخير كشور دانست و گفت: لطف خداوند همواره شامل نظام اسلامي و مردم كشورمان بوده است و براي داشتن چنين مردمي بزرگوار، وفادار و قدرشناس بايد خداوند را شاكر باشيم.

در ابتداي اين ديدار، جمعي از حضار با تبريك حضور حماسي مردم در انتخابات 24 خرداد، ديدگاهها و نظرات خود را در مورد فضاي جديد ايجاد شده در كشور بيان داشتند و براي همكاري با دولت جديد و رفع مشكلات و موانع موجود اعلام آمادگي كردند.