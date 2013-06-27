  1. سیاست
  2. سایر
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

هاشمی در دیدار با فعالان سیاسی حوزه علمیه قم:

مردم به تغییر روش اداره کشور رای دادند/ مشکلات پیش‌روی دولت آینده زیاد است

مردم به تغییر روش اداره کشور رای دادند/ مشکلات پیش‌روی دولت آینده زیاد است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بیان این که مردم در انتخابات اولین گام تعیین مسیر حرکت انقلاب را بر مدار اعتدال بخوبی برداشتند، تاکید کرد: مشكلات پيش روي دولت آينده بسيار زياد است و همه بايد دست در دست يكديگر، دولت آينده را در راه تحقق برنامه ها و اهداف خود ياري و پشتيباني كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني، در ديدار جمعي از فعالان سياسي حوزه علميه قم،با تسليت شهادت شهيد مظلوم دكتر بهشتي و يارانش در فاجعه هفتم تير، به شرايط جديد ايجاد شده در كشور پس از حماسه سياسي 24 خرداد ماه اشاره كرد و گفت: مردم فهيم و زمان شناس كشورمان، اولين گام را در انتخابات براي تغيير شرايط اداره كشور و تعيين حركت انقلاب در مسير اعتدال و عقلانيت را خوب برداشتند و اكنون زمان همدلي و همراهي با دولت آينده فرا رسيده است.
 
وی در ادامه با اشاره به حجم مشكلات كشور در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي گفت: مشكلات پيش روي دولت آينده بسيار زياد است و همه مسئولان دلسوز و مردم متعهد كشورمان، بايد دست در دست يكديگر، دولت آينده را در راه تحقق برنامه ها و اهداف خود ياري و پشتيباني كنند.
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خاتمه، آگاهي و هوشياري به موقع مردم را توفيقي بزرگ براي كسب دستاوردهاي اخير كشور دانست و گفت: لطف خداوند همواره شامل نظام اسلامي و مردم كشورمان بوده است و براي داشتن چنين مردمي بزرگوار، وفادار و قدرشناس بايد خداوند را شاكر باشيم.
 
در ابتداي اين ديدار، جمعي از حضار با تبريك حضور حماسي مردم در انتخابات 24 خرداد، ديدگاهها و نظرات خود را در مورد فضاي جديد ايجاد شده در كشور بيان داشتند و براي همكاري با دولت جديد و رفع مشكلات و موانع موجود اعلام آمادگي كردند.
کد مطلب 2085066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها