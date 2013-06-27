هیچ قدرتی نمی تواند ملت ایران را مهار کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح کارخانه ذوب آهن پاسارگاد (شهرستان کوار) افزود: اخبار پیشرفت ایران آنقدر بزرگ و گسترده است که برخی نمی توانند باور کنند و البته برخی هم نمی خواهند باور کنند.

وی تصریح کرد: اینان اگر ملت ایران بزرگترین قله های جهان را نیز فتح کند باز می گویند چنین نیست و باور نخواهند کرد چرا که خودشان تمایلی بر باور ندارند.

رئیس جمهور افزود: باید سرو قامت ملت ایران آنقدر در دنیا بالا برود که هیچکس نتواند آن را انکار کند.

احمدی نژاد یادآور شد: مستکبرینی که مردم آنها را دوست ندارند نمایش راه می اندازند که مردم ما را دوست دارند اما راه اندازی چنین نمایش هایی بی فایده است.

وی ادامه داد: هیچکس عظمت ملت مقتدر را نمی تواند انکار کند، امروز علی رغم همه بداخلاقی ها حرکت ملت ایران به سمت قله های پیشرفت است.

رئیس جمهور یادآور شد: برخی در مقابل این رودخانه عظیم سنگ اندازی می کنند که این حرکت تنها باعث گل آلود کردن بخش کوچکی از این رودخانه است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه نگاه ما باید به جلو باشد، تاکید کرد: کسی که نقطه اوج را هدف گیری می کند دستاوردهای بسیاری را نیز نسبت به دیگران خواهد داشت. اگر تصمیم بگیریم در دنیا اول باشیم به طور حتم به این خواسته خواهیم رسید.

استان فارس پیشرفت های چشمگیری داشته است

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سفر دور اول به استان فارس گلایه مردم عدم توجه به بخش صنعت بود، یادآور شد: امروز موتور صنعت در استان فارس روشن است و کارهای بزرگی نیز در این استان انجام شده است.

وی افزود: راه اندازی کارخانه فولاد از حرکت های بزرگی است که در استان انجام شده اما باید چرخه تولید در بخش فولاد به طور کامل تکمیل شود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه تمام دستگاهها و مدیران باید در راه اندازی صنایع همکاری و مشارکت داشته باشند، گفت: فولاد سه بخش مجزا شامل معدن، تبدیل سنگ به شمش و تبدیل شمش به محصولات دیگر دارد که در این میان باید سرمایه گذار را در راه اندازی این سه بخش یاری کرد.

محیط زیست استان فارس بکر و جزو بهترین ها در کشور است

وی با اشاره به اینکه راه اندازی معدن باید با توجه به حفظ محیط زیست انجام شود، گفت: مدیر کارخانه فولاد تقاضای راه اندازی معدن دارد که امیدوارم این بحث به زودی حل شود اما باید به این نکته نیز توجه داشت که توجه به محیط زیست نیز مد نظر قرار دارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: محیط زیست استان فارس بسیار بکر و جزو بهترین ها در کشور است و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که معدن و محیط زیست با یکدیگر آشتی کنند و همکاری لازم را داشته باشند.

احمدی نژاد یادآور شد: راه اندازی معدن مقداری وقت گیر است چرا که مشتری معدن زیاد است و افرادی که چنگ اندازی می کنند از کار خود نیز دست بر نمی دارند.

وی مدیر کارخانه ذوب آهن پاسارگاد را مورد خطاب قرار داد و گفت: مردم فارس دوست داشتنی هستند و در دامان خودشان فرهنگ ایران زمین را پرورانده و یگانه عالم و مومنی یگانه همچون سعدی را پرورش داده اند.

رئیس جمهور تصریح کرد: گره از کار مردم باز کردن از پانصد سفر حج نیز بهتر است و من تقاضا دارم که سرمایه گذار و مدیر این مجموعه به 850 کارگر زیر مجموعه خود را رسیدگی کند و آنان را همچون فرزندان خود بداند.

احمدی نژاد افزود: اتحاد و انسجام در میان مردم می تواند به پیشرفت استان فارس منجر شود و از طرفی امروز ملت ایران متحد و منسجم هستند.