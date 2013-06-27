سومین دوره ارزیابی روابط عمومی های استان سمنان اجرا می شود

ایرج کارخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت ارتباط موثر روابط عمومی ها با مخاطبان و مردم، همکاری و تعامل با مطبوعات و رسانه های گروهی تاکید کرد و اظهار داشت: این امر موجب شده تا شورای اطلاع رسانی استان هرساله نسبت به ارزیابی سالیانه میزان فعالیت و اقدامات روابط عمومی های دستگاه های اجرایی که در انجام رسالت و وظایف محوله به ویژه در انعکاس خدمات و دستاوردهای دستگاه مطبوع خود انجام می دهند اقدام کند.

وی اضافه کرد: در این ارزیابی ها میزان توجه مسئولان و مدیران دستگاه ها به اهمیت فعالیت روابط عمومی و پاسخگویی و ارتباط با رسانه ها و مطبوعات مشخص و تعیین می شود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان افزود: تاکنون فعالیت ها و اقدامات سالهای 1389 و 1390 روابط عمومی ها بر اساس شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته که در دوره اول بیش از 50 روابط عمومی مشارکت داشته اند که از بین آنها 10 روابط عمومی برتر انتخاب شدند و در دوره دوم 60 روابط عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در سه رده تقدیر ویژه، شایسته تقدیر و روابط عمومی فعال مشخص و معرفی شدند که در این راستا سومین دوره ارزیابی روابط عمومی در تیرماه سال جاری انجام خواهد پذیرفت.

کارخائی همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی این دوره از تیرماه سال 91 تا تیرماه سال 92 مشخص شده است و از روابط عمومی ها خواسته شده برای هر شاخص حداقل دو مورد مستند ضمیمه کنند و کلیه روابط عمومی دستگاههای اجرائی، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداریها و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این دوره ارزیابی 22 شاخص برای تعیین فعالیت های روابط عمومی ها در نظر گرفته شده است، گفت: تولید خبر و گزارش، انعکاس خبر در رسانه ها و مطبوعات کشوری و محلی، انجام مصاحبه مدیریت با مطبوعات، رسانه ها و صدا و سیمای مرکز سمنان و میزان فعال بودن وب سایت و ارسال پیام کوتاه و ارتباط مردمی از جمله این شاخص ها است.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان سمنان همچنین، چاپ نشریه و بروشور و پوستر در راستای اطلاع رسانی، تهیه فیلم و کلیپ از عملکرد، انجام تبلیغات شهری و محیطی، برگزاری مراسم های مختلف مذهبی در دستگاه، برگزاری ملاقات عمومی مردم با مدیران، پاسخگویی و رفع ابهام در مطبوعات و رسانه ها، انجام نظر سنجی از فعالیت ها و عملکرد دستگاه، حضور در جلسات و همایش های روابط عمومی با دعوت روابط عمومی استانداری را نیز از دیگر پارامتر های ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در استان سمنان ذکر کرد.

کارخایی در خاتمه اظهار داشت: برگزاری مسابقات فرهنگی، کسب رتبه های استانی در روابط عمومی، تهیه اطلاعیه ها و بیانیه های مختلف در طول سال، حضور مدیران درصدا و سیما، حضور در دوره های آموزشی، انتشار کتاب و جزوه، استفاده از فناوری های نوین، عضویت در انجمن ها و تشکلهای روابط عمومی استانی و کشوری، عضویت در بسیج، اقامه نماز، شورای ورزشی و غیره، انجام تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص انتخابات نیز از جمله شاخص های تعیین روابط عمومی های برتر در استان سمنان خواهد بود.