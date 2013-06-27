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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

ملکی:

اوقات فراغت مناسب ترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای نوجوانان است

اوقات فراغت مناسب ترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای نوجوانان است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: اوقات فراغت مناسب ترین فراصت برای شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ملکی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه کانونهای تابستانی اوقات فراغت ویژه مددجویان کمیته امداد بیان داشت: مراکز اوقات فراغت می توانند محلهایی برای ترویج سلامت، شورو نشاط، ورزش و رشد استعدادها و شخصیتهای افراد باشد.

وی افزود: با خودداری از سخت گیری های معمول مدارس می توان برای اعضای این کانونهای اوقات فراغت، آزادی عمل بیشتری را برای افزایش نشاط آنها فراهم نمود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در همه عرصه ها سرآمد است افزود: راه اندازی این کانونها یکی از بهترین کارهای فرهنگی کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام نیز در این مراسم برنامه های فرهنگی این نهاد را در فصل تابستان امسال تشریح کرد.

علی حسین احمدی افزود: حدود سه هزار و 500 دانش آموز در کانونهای فرهنگی این نهاد در استان از برنامه های اوقات فراغت بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 2085072

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