  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

در سال گذشته رخ داد:

جلوگیری از واردات 130 تن مواد غذایی و آرایشی به منطقه آزاد چابهار

جلوگیری از واردات 130 تن مواد غذایی و آرایشی به منطقه آزاد چابهار

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در راستای کنترل و نظارت بر محصولات خوراکی و بهداشتی سال گذشته از واردات بیش از 130 تن مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی به این منطقه جلوگیری بعمل آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر سعید علی بزرگزاده اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بر مواد غذایی سال گذشته نسبت به جمع آوری 50 تن مواد غذایی و آشامیدنی در این منطقه اقدام شده است.

وی با بیان اینکه مواد خوراکی و همچنین آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم رابطه مستقیمی دارد افزود: در همین رابطه نظارت و کنترل های محسوس و نامحسوس از مراکز تولید و نیز جنس های وارداتی تا زمان مصرف با جدیت دنبال می شود.

وی ادامه داد: در این راستا ناظران و کارشناسان بهداشت منطقه ازاد با آزمايشات انجام شده بر محصولات در صورت مشاهده عدم مطابقت ويژگي‌هاي كالا با ضوابط و معيارهاي مطلوب، با توجه به اينكه مشكل از سطح توليد بوده يا بر اثر تاثير شرايط نگهداري از سطح عرضه جمع آوری می شود.

بزرگزاده: فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي پس از توليد وبسته‌بندي در جريان زنجيره توليد تا مصرف تحت تاثير شرايط محيطي دستخوش تغييرات فيزيکی و شيميايي و ميکروبيولوژي مي‌شوند و اين تغييرات در صورت بروز مي تواند سلامت و ايمني مصرف کننده را تهديد و به مخاطره اندازد.

کد مطلب 2085073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها