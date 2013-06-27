جلوگیری از واردات 130 تن مواد غذایی و آرایشی به منطقه آزاد چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر سعید علی بزرگزاده اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بر مواد غذایی سال گذشته نسبت به جمع آوری 50 تن مواد غذایی و آشامیدنی در این منطقه اقدام شده است.

وی با بیان اینکه مواد خوراکی و همچنین آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم رابطه مستقیمی دارد افزود: در همین رابطه نظارت و کنترل های محسوس و نامحسوس از مراکز تولید و نیز جنس های وارداتی تا زمان مصرف با جدیت دنبال می شود.

وی ادامه داد: در این راستا ناظران و کارشناسان بهداشت منطقه ازاد با آزمايشات انجام شده بر محصولات در صورت مشاهده عدم مطابقت ويژگي‌هاي كالا با ضوابط و معيارهاي مطلوب، با توجه به اينكه مشكل از سطح توليد بوده يا بر اثر تاثير شرايط نگهداري از سطح عرضه جمع آوری می شود.

بزرگزاده: فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي پس از توليد وبسته‌بندي در جريان زنجيره توليد تا مصرف تحت تاثير شرايط محيطي دستخوش تغييرات فيزيکی و شيميايي و ميکروبيولوژي مي‌شوند و اين تغييرات در صورت بروز مي تواند سلامت و ايمني مصرف کننده را تهديد و به مخاطره اندازد.