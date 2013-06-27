مدیران اجرایی استان ها باید بومی و کاردان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله سيد محمد موسوي‌ بجنوردي‌ در پیامی به نشست بررسی راهکارهای استفاده بهینه از پتانسیل و توانمندی نیروهای بومی در خراسان شمالی عنوان کرد: گزینش مدیران اجرایی بومی برای امور مختلف به جهت وجود آگاهی شناخت این افراد از خصوصیات مردم، نواقص و پتانسیل های منطقه، سبب توسعه استان ها می شود.

وی در ادامه این پیام خود آورده است: در رابطه با توسعه استان باید اصل را بر فرع ترجیح دهند و مصلحت استان را در نظر بگیرند.

آیت الله موسوی بجنوردی اضافه کرده است: بحث هایی از این قبیل که فلانی در این خط بوده و یا آن خط را در نظر نگیرند و هدف اصلی را انتخاب اصلح برای رفع مشکلات و توسعه استان و رضای خدا قرار دهند و قصد قربت کرده و برای توسعه استان تلاش کنند.

وی در ادامه اظهار کرده است: مدیران بومی در هر استانی از 50 درصد شناخت و آگاهی نسبت به منطقه و 50 درصد تجربه و علم مدیریتی برخوردار هستند و این در حالی است که مدیران غیربومی تنها از 50 درصد تجربه و علم مدیریتی می توانند برای رفع کمبودها استفاده کنند زیرا نسبت به منطقه شناخت کافی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی راهکارهای استفاده بهینه از پتانسیل و توانمندی نیروهای بومی در خراسان شمالی، پنجشنبه ششم تیر ماه جاری در جهاددانشگاهی استان برگزار می شود.