دوره بازآموزي مدرسان آموزشي خانواده در قزوین برگزار شد

طاهره بيگم سيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اين دوره آموزشي امروز از ساعت هشت الي 13 در محل سالن ويدئو كنفرانس شركت مخابرات استان درحال برگزاري است.

وي افزود: در اين دوره 40 نفر از اساتيد دانشگاهي به شكل تخصصي در سه حوزه اقتصاد خانواده، حقوق خانواده و آسيب شناسي خانواده به صورت ملي تحت بازآموزي قرار گرفتند.

سيدي بیان کرد: در اين دوره در نظر است كاركنان دولت با شيوه و سبک زندگي ائمه معصومين بويژه پيامبر اكرم (ص) آشنا شوند و در واقع سعي كنند زندگي دنيوي را با زندگي ائمه اطهار در هم تنيده گردانند.

وي در پایان تصریح كرد: بدين منظور كاركنان دولت به مدت 32 ساعت آموزش توسط اساتيد آموزشي خانواده تحت عنوان خانواده متعالي تحت آموزش قرار خواهند گرفت.