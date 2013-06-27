به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی که معاونانش نیز وی را همراهی می کردند، پس از دیدار با حسن روحانی، گفت: در این دیدار درباره فعالیت های انجام شده و در دست اقدام حوزه فرهنگ و هنر ، زیر ساخت ها ، برنامه ها و اولویت های این حوزه و نیز مشکلات موجود در حوزه کاغذ و مسائل صنفی هنرمندان به رئیس جمهور منتخب گزارش داده شد.

وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام ویژه در دولت یازدهم شاهد رشد و پیشرفت بیشتر حوزه فرهنگ و هنر باشیم.

وزیرآموزش و پرورش هم با حضور در محل استقرار موقت رئیس جمهور منتخب با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی پس از پایان این دیدار گفت: در این دیدار انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب به وی تبریک گفته شد و به همراه معاونان و مسئولان آموزش و پرورش گزارشی را از وضع کنونی و روند تحولات در آموزش و پرورش خدمت رئیس جمهور منتخب ارائه کردیم.

وی افزود: دیدگاه های رئیس جمهور منتخب را شنیدیم تا با استفاده از این دیدگاه ها ،همکاری ها را در مدت باقیمانده به خوبی ادامه دهیم.