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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

پس از دیدار با روحانی؛

تاکید وزاری فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش بر کمک به رئیس‌جمهور منتخب در پیشبرد برنامه‌های دولت آینده

تاکید وزاری فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش بر کمک به رئیس‌جمهور منتخب در پیشبرد برنامه‌های دولت آینده

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش پس از دیدار با رئیس جمهور منتخب بر کمک به پیشبرد برنامه های دولت آینده تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی که معاونانش نیز وی را همراهی می کردند، پس از دیدار با حسن روحانی، گفت: در این دیدار درباره فعالیت های انجام شده و در دست اقدام حوزه فرهنگ و هنر ، زیر ساخت ها ، برنامه ها و اولویت های این حوزه و نیز مشکلات موجود در حوزه کاغذ و مسائل صنفی هنرمندان به رئیس جمهور منتخب گزارش داده شد.
 
وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام ویژه در دولت یازدهم شاهد رشد و پیشرفت بیشتر حوزه فرهنگ و هنر باشیم.
 
 وزیرآموزش و پرورش هم  با حضور در محل استقرار موقت رئیس جمهور منتخب با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد.
 
حمیدرضا حاجی بابایی پس از پایان این دیدار گفت: در این دیدار انتخاب دکتر حسن روحانی  به عنوان رئیس جمهور منتخب به وی تبریک گفته شد و به همراه معاونان و مسئولان آموزش و پرورش گزارشی را از وضع کنونی و روند تحولات در آموزش و پرورش خدمت رئیس جمهور منتخب ارائه کردیم.
 
وی افزود: دیدگاه های رئیس جمهور منتخب را شنیدیم تا با استفاده از این دیدگاه ها ،همکاری ها را در مدت باقیمانده به خوبی ادامه دهیم.
کد مطلب 2085080

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