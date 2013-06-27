بانک الکترونیکی روزنامه خراسان با عنوان"65 سال فرهنگ، سیاست و اقتصاد" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک الکترونیکی روزنامه خراسان با عنوان " 65 سال فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور" با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر پنجشنبه در مشهد رونمایی شد.

بر پایه این خبر، تمام مطالب روزنامه خراسان از تاریخ یک تیرماه 1338 تا پایان اسفند 1387 در این بانک الکترونیکی گنجانده شده و 14 هزار و 650 شماره نشریه، 155 هزار و 730 صفحه روزنامه، یک میلیون و 83 هزار و 757 خبر ومطلب از روزنامه خراسان اسکن شده و وارد این بانک اطلاعاتی شده است.

ماندگاری روزنامه و امکان دسترسی سریع به مطالب از اهداف راه اندازی این بانک الکترونیکی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم در خصوص بانک اطلاعاتی این روزنامه خراسان گفت: این بانک اطلاعاتی ظرفیتی برای بازدید علما، نخبگان و دانشجویان است و می توان از این ظرفیت در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی استفاده کرد.

علی لاریجانی گفت: روزنامه خراسان حرکتی تکاملی داشته و نشان داده است که در حوادث گوناگون متناسب با شرایط و اقتضای زمان حرکت کرده است مسلک این روزنامه انعکاس واقعیت ها و این امر به دلیل حرکت واقعگرایانه اهالی این روزنامه است.

وی افزود: تلاش روزنامه خراسان همواره خوب بوده است و باید این امسیر در آینده با دورنمایی بهتر ادامه پیدا کند.