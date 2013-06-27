مسؤلان قضايي قزوین به مشكلات قضايي زندانيان پاسخ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته قوه قضاییه، قضات دادگاه هاي عمومي و انقلاب استان ظهر پنجشنبه با حضور در زندان مركزي به مشكلات و مسائل قضايي زندانيان پاسخ دادند.

مسئولان قضايي شهرستانهاي قزوين، تاكستان و آبيک با حضور در جمع زندانیان به گفتگوی چهره به چهره با آنان پرداخته و دستور رسيدگي ويژه به پرونده هاي قضايي آنها را صادر كردند.

مسؤل روابط عمومي اداره كل زندانهاي قزوين در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عمده درخواست ها و مشکلات زندانيان در زمینه های اعطای عفو و آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس و تعیین تکلیف تحت قرار ها بوده و دستورات لازم برای رسیدگی به پرونده هاي آنها از سوي قضات حوزه مربوطه صادر شد.

ابراهيمي همچنين اظهارداشت: حضور قضات و مسؤلين قضايي در زندان ضمن رسیدگی به مشکلات قضائی زندانيان، کاهش جمعیت کیفری زندانها را بدنبال داشته و دستگاه قضايي استان در اين زمينه پيشگام است.

زندانیان در پايان اين مراسم رضایتمندی خود را از توجه و حضور مسئولان قضایی در جمع خود اعلام کردند.