به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحيه فعاليت رسمي پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت تاستان سال جاري توسط اداره كل ورزش و جوانان و با همكاري هيئت‌هاي مختلف ورزشي قم صبح پنج‌شنبه برگزار شد و اين پايگاه‌ها از امروز رسما فعاليت خود را آغاز كردند.

فعاليت رسمي 14 مدرسه فوتبال در طرح ورزشي اوقات فراغت

مراسم افتتاحیه پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت شامل مدارس فوتبال قم، شنا، شيرجه و واترپلو، كاراته، كشتي، پينگ پنگ، هندبال، هاكي، ورزش‌هاي همگاني، تنيس، واليبال، بسكتبال و چندين رشته وزشي ديگر به صورت همزمان به انجام رسيد.

ميزبان اين مراسم مجموعه ورزشي تختي قم بود و طي آن 14 مدرسه فوتبال مورد تاييد هيئت فوتبال استان قم و همچنين ساير فعاليت‌هاي هيئت‌هاي ورزشي استان قم ويژه تابستان سال جاري با حضور نوجوانان و جوانان ثبت نام كرده در اين مدارس در حضور خانواده‌هاي آنها و مسئولان اداره كل ورزش و جوانان و هيئت‌هاي ورزشي استان قم برگزار شد.

تاثير صعود تيم ملي به جام جهاني در افزايش موفقيت‌هاي ورزش كشور

در مراسم افتتاحيه پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت قم عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم، سید مهدی غیاثی معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان، کریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال و سایر مسئولین اين اداره کل و هیئت‌هاي فوتبال كاراته، بسكتبال، پينگ پنگ، ورزش‌هاي همگاني، شنا، نجات غريق و غواصي و ... حضور داشتند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در سخناني كه در آيين افتتاحيه فعاليت رسمي پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت داشت با اشاره به موفقيت ارزنده تیم ملی فوتبال کشورمان در صعود به جام جهانی، اين دستاورد ارزشمند را زمينه تحول در ورزش كشور و به خصوص فوتبال دانست.

تلاش اداره كل ورزش و جوانان استان قم براي بهينه سازي اوقات فراغت

وي ادامه داد: این موفقيت ارزنده در كنار حضور بسيار پرشوري كه مردم در صحنه مهم سياسي كشور يعني انتخابات يازدهمين دوره رياست جهموري داشتند، با توجه به شادي و نشاطي كه بين مردم و هموطنان عزيز ايجاد كرد، روزهاي پر خیر و برکت و همچنين لحظات وصف نشدنی در جامعه به ویژه در بین ورزشکاران و جوانان رقم زد.

عباس جهان‌بيني در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اين اداره كل به منظور بهينه سازي اوقات فراغت و اعلام خبر برگزاري دومين المپياد ورزشي محلات قم در پايان اوقات فراغت سال جاري، ابراز داشت: اين اداره كل با تمام امكانات و نيروهاي خود با هدف ایجاد جامعه سالم و پر نشاط و همچنين رونق‌بخشي به ورزش همگانی و در كنار آن فراهم کردن زمينه‌اي مناسب برای کشف استعدادهای ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی برنامه ريزي كرده است.

ياد آور مي‌شود: در پايان مراسم افتتاحيه فعاليت رسمي پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت هيئت‌هاي ورزشي استان قم در حضور مدير كل ورزش و جوانان، روساي هيئت‌هاي ورزشي استان قم و خانواده‌هاي ورزشكاران، تيم‌هاي شركت كننده به نمايندگي از رشته‌هاي مختلف مراسم رژه برگزار كردند.

