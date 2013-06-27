26 تن انواع مواد مخدر در هرمزگان کشف شد/ انهدام 66 باند قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفانیا پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در سه ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در 3 ماهه اول امسال 26 تن انواع مواد مخدر در سطح استان کشف شده که شامل انواع مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش، هروئین کراک است.

رئیس دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان ابراز داشت: در این رابطه 66 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و یک هزار و 77 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی و مراکز درمانی شدند.

وی با بیان اینکه افراد دستگیر شده شامل معتادان ولگرد و کارتن خواب نیز می شوند از توقیف 224 خودرو در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

صفانیا به میزان کشفیات مواد مخدر در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: سال 91 حدود 84 تن انواع مواد مخدر کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از 10 درصدی همراه بوده است.

وی از دستگیری چهار هزار و 347 نفر در همین ارتباط سخن گفت و ادامه داد: این افراد به مراجع قضایی و مراکز درمانی معرفی شده اند.

این مقام مسئول اضافه کرد: اتهدام 239 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و توقیف و مصادره 780 دستگاه خودرو، 260 دستگاه موتورسیکلت و دوشناور از دیگر اقدامات سال گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان بوده است.

رئیس دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامه های مختلف در ایام هفته مبارزه با مواد مخدر سخن گفت و با اشاره به اهم این برنامه ها خاطرنشان کرد: همایش و گردهمایی معتادان پاک شده، بازدید از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر، دیدار با خانواده های معتادان پاک شده، برگزاری همایش "روز خانواده به دور از استعمال دخانیات" در پارک غدیر به منظور پیشگیری از اعتیاد که با برپایی نمایشگاه های مختلف همراه است، اجرای تئاتر و موسیقی زنده در پارک غدیر، برگزاری جشنواره بادبادک ها با شعارهای مرتبط با این هفته، برپایی نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر، برگزاری مسابقه نقاشی برای سنین مختلف، پخش فیلم های آموزشی در این حوزه و... بخشی از برنامه های مورد توجه و اجرایی در این هفته هستند.

وی همچنین از اجرای مانور پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط سگ های مواد یاب در هفته مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

صفانیا در ادامه فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین اهرم مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر مختص یک روز و یک هفته نیست بلکه در تمام ایام سال باید تلاش کرد با این پدیده شوم و خانمانسوز برخورد کرد.

وی بر ضرورت مشارکت همگانی در این عرصه تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه های دولتی به تنهایی نمی توانند در بحث مبارزه با مواد مخدر و ریشه کن کردن پدیده شوم اعتیاد اقدام کنند بنابراین در این راستا نیازمند عزم ملی و همگانی هستیم.

وی گفت: در بحث فرهنگ سازی و پیشگیری و مبارزه با موادمخدر، همراهی، همگامی و مشارکت مردم نقش بسزایی در موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های مبارزه با موادمخدر دارد.

رئیس دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در پایان از تمام اقشار به ویژه ائمه جمعه، دانشگاهیان، اصناف و ... خواست با بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های موجود در بحث آموزش و در راستای پیشگیری از اعتیاد تلاش کنند.