عملکرد دستگاه قضایی قزوین در انتخابات اخیر بخوبی جلوه گر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر پنجشنبه در جمع کارمندان اداری و قضایی دادگستری استان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهارداشت: این هفته فرصتی است تا بتوانیم تا بخش کوچکی از اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در دستگاه قضایی را عرضه کنیم، چرا که مخاطبینی که از خدمات دستگاه قضایی می گیرند معمولا کسانی هستند که فرصت بیان این خدمات را ندارند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان بعنوان محور اقتدار و امنیت استان مرهون تلاشهای کارکنان اداری و قضایی بوده و این تلاشها برای مردم استان و مقامات یک امر ملموس و واقعی است.

انصاری تصریح کرد: عملکرد دستگاه قضایی در فراهم کردن بهترین سازوکار امنیتی و سیاسی و تلطیف امور امنیتی استان به همراه برنامه ریزی های صحیح در انتخابات اخیر بخوبی جلوه گر شد به نحوی که این انتخابات به بهترین شکل با حضور حداکثری مردم استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در قزوین بدنه عمومی مردم و حاکمیت اثرگذاری دستگاه قضایی را عمیقا دریافت کرده اند، امیدواریم همچنان بتوانند پایه های ثبات امنیتی را مستحکم تر و سبب توسعه بیشتر استان شوند.

وی به جایگاه دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: این دستگاه در سرنوشت عمومی استان نقش شگرف و موثری دارد که باید به این نقش توجه شود.

انصاری افزود: اگر می خواهیم دستگاه قضایی در آینده بهتر از حال تاثیرگزار باشد نیازمند تعمق، تدبیر و برنامه ریزی دقیق تر هستیم.

در پایان این نشست از کارمندان و قضات نمونه دادگستری استان تقدیر شد.