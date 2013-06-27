مشارکت ۱۰۰ نفر در برپایی وارائه خدمات بیمارستان صحرایی اسلام آباد سردشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عادل رازقی فام پیش از ظهر پنجشنبه در سومین روز از برپایی بیمارستان صحرایی سیار شهید باکری در جمع تعدادی از مسئولان سردشت اظهارداشت: برای بیست و ششمین بار بیمارستان را در این منطقه محروم و مرزی که غیوران وسلحشوران زیادی را در خود جایی داده است برپا کردیم که قادر به ارائه خدمات به 10 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه در بیمارستان‌های صحرایی مجرب‌ترین و متخصص‌ترین پزشکان و تکنسین‌ها مستقر هستند افزود: در این بیمارستان صحرایی بخش های مختلفی از قبیل بستری، اتاق عمل، ICU،ریکاوری، داروخانه، آزمایشگاه و دندانپزشکی وواحدهای تخصصی یک بیمارستان شهری وجود دارد.

سردار رازقی فام ادامه داد : ۱۷ متخصص ، ۳۳ نفر پزشک ، پیراپزشک و۴۰ نفر کادر خدمات پشتیبانی بالغ بر ۱۰۰ نفر بیمارستان صحرایی را اداره وارائه خدمات می دهند .

فرمانده بهداری شمالغرب اضافه کرد:در این بیمارستان از حضور متخصصین مجرب بیمارستان شهید عارفیان و بسیج جاممعه پزشکی شهرستان ارومیه نیز استفاده کرده ایم .

در ادامه این نشست دایر کردن درمانگاه قلب در داخل شهر، افزایش بیشتر بیمارستانها صحرایی در طول سال در سطح شهرستان، حضور تیم تخصصی از متخصصان قلب و ریه وپوست برای ویزیت عموم مردم به مناسبت ۷ تیر، تمدید بیمارستان صحرایی اسلام آباد، از انتظارات ودرخواست های معتمدین واعضای جدید شورای اسلامی شهر سردشت از فرمانده بهداری شمالغرب کشور وبسیج جامعه پزشکی بود .

در ادامه از طرف اسد زاده یادگار ۱۰ شهید بمباران شیمیایی از سردار رازقی فام فرمانده بهداری شمالغرب و مجموعه تحت مدیریتی وی با اهدای گل ولوح تقدیر به پاس زحمات آنها در مناطق محروم تقدیر شد.