لزوم همکاری گردشگران برای حفظ منابع طبیعی/مناطق گردشگری رفسنجان در انتظار مسافران

عباس گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مناطق مختلف رفسنجان از جمله سرچشمه، گلوسالار، داوران و راویز، خنامان و دره در از مناطق سرسبز و خوش آب و هوای شهرستان رفسنجان به شمار می آیند که در طول ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی مسافران زیادی را به خود جذب می کنند.

وی افزود: با توجه به فصل گرما و همچنین به علت بارندگی های بهاری امسال در مناطق مختلف جنگلی، گونه های مختلف مرتعی نسبت به سال گذشته رشد و نمو داشته اند که لازم است همشهریان و مسافران برای جلوگیری از بروز آتش سوزی و بوجود آمدن خسارت با خادمان خود در منابع طبیعی رفسنجان همکاری کنند.

این مسئول با اشاره به فقیر بودن پوشش گیاهی در رفسنجان به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و کویری، عنوان داشت: از دامداران درخواست می کنیم از افزایش ورود غیر مجاز دام به مراتع خودداری کنند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان تصریح کرد: به دلیل گرمای شدید تابستان امسال نسبت به سالهای گذشته، از تفریح کنندگان و گردشگران می خواهیم تا در موقع تفریح به رعایت نکاتی همچون پرهیز از روشن کردن آتش در کنار درختان جنگلی، پرهیز از قطع بوته های مرتعی و گیاهان دارویی، خاموش کردن آتش پس از پایان گردش بپردازند تا از بوجود آمدن خسارت جلوگیری شود.

گلچین همچنین در ادامه از مردم رفسنجان درخواست کرد به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی همکاری لازم را با خدمتگزاران خود در اداره منابع طبیعی داشته باشند تا همه با هم در حفظ و احیای منابع طبیعی تلاش کنیم.

